La Sini-Masullas mette in campo anche le ragazze 

Non solo Seconda categoria ma anche calcio a 5. Il progetto dell’associazione sportiva “Sini-Masullas” si consolida a poco più di un anno dalla nascita. L’obiettivo è far collaborare un intero territorio grazie allo sport, oltre che dare benefici sociali a una zona a rischio spopolamento. Il nuovo traguardo è la nascita della squadra di futsal femminile, tagliato anche grazie alla collaborazione del Comune di Genuri che ha messo a disposizione l’impianto. Mentre risale alla scorsa stagione, oltre all’attività legata al tennis, il progetto di calcio a 11 maschile: la formazione partecipa alla Seconda assieme a Masullas, si chiama “Sini-Masullas” e gioca le gare casalinghe alternativamente nei due centri abitati.

Le due squadre in occasione dei match tra le mura amiche vestiranno la maglia tradizionale del paese per preservare lo spirito identitario delle società storiche: biancoblù le ragazze (come il Genuri); granata a Masullas e gialloblù a Sini i ragazzi. La “famiglia” si allarga, dunque, grazie alla sinergia tra amministrazioni cittadine, associazioni e persone. Un “gioco di squadra” che permette ai circa 80 tesserati, con l’instancabile lavoro di una quindicina di dirigenti della Marmilla, di fare sport. «Il principio è sempre lo stesso», commenta il presidente della società, Marco Cau, «cercare di portare le attività nei diversi paesi per sviluppare il progetto di associazione sportiva del territorio».

La squadra di calcio a 5, guidata da Davide Sitzia, è in Serie C. Un gruppo di 19 ragazze che arrivano da Sini, Masullas, Genuri, Gonnoscodina, Morgongiori, Ales, Simala, Assolo, Santa Giusta, Uras, Guspini, Arborea, Curcuris, Gonnostramatza e Oristano. Prime uscite positive in Coppa Italia contro Mediterranea e Cus Cagliari in attesa del campionato al via il 23 novembre. «L’esordio casalingo col Cus», prosegue Cau, «ha visto una buona partecipazione di pubblico, a conferma che lo sport genera partecipazione, interazioni». Si creano occasioni in un territorio depresso ma resiliente. «Nella Marmilla», commenta la capitana Alice Melis, «tra case vuote e profumo di macchia mediterranea e olivo è diventato reale il mio sogno di bambina, avere a portata di mano una squadra di calcio femminile. Il gruppo è già una grande famiglia, ci accomuna la passione per il calcio e la voglia di portare un messaggio di unione, rispetto, convivialità, perdono, sacrificio e amore per lo sport».

