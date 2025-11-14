VaiOnline
Calcio a 5.
15 novembre 2025 alle 00:31

La Sini-Masullas mette in campo anche le ragazze 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non solo Seconda categoria ma anche calcio a 5. Il progetto dell’associazione sportiva “Sini-Masullas” si consolida a poco più di un anno dalla nascita. L’obiettivo è far collaborare un intero territorio grazie allo sport, oltre che dare benefici sociali a una zona a rischio spopolamento. Il nuovo traguardo è la nascita della squadra di futsal femminile, tagliato anche grazie alla collaborazione del Comune di Genuri che ha messo a disposizione l’impianto. Mentre risale alla scorsa stagione, oltre all’attività legata al tennis, il progetto di calcio a 11 maschile: la formazione partecipa alla Seconda assieme a Masullas, si chiama “Sini-Masullas” e gioca le gare casalinghe alternativamente nei due centri abitati.

Le due squadre in occasione dei match tra le mura amiche vestiranno la maglia tradizionale del paese per preservare lo spirito identitario delle società storiche: biancoblù le ragazze (come il Genuri); granata a Masullas e gialloblù a Sini i ragazzi. La “famiglia” si allarga, dunque, grazie alla sinergia tra amministrazioni cittadine, associazioni e persone. Un “gioco di squadra” che permette ai circa 80 tesserati, con l’instancabile lavoro di una quindicina di dirigenti della Marmilla, di fare sport. «Il principio è sempre lo stesso», commenta il presidente della società, Marco Cau, «cercare di portare le attività nei diversi paesi per sviluppare il progetto di associazione sportiva del territorio».

La squadra di calcio a 5, guidata da Davide Sitzia, è in Serie C. Un gruppo di 19 ragazze che arrivano da Sini, Masullas, Genuri, Gonnoscodina, Morgongiori, Ales, Simala, Assolo, Santa Giusta, Uras, Guspini, Arborea, Curcuris, Gonnostramatza e Oristano. Prime uscite positive in Coppa Italia contro Mediterranea e Cus Cagliari in attesa del campionato al via il 23 novembre. «L’esordio casalingo col Cus», prosegue Cau, «ha visto una buona partecipazione di pubblico, a conferma che lo sport genera partecipazione, interazioni». Si creano occasioni in un territorio depresso ma resiliente. «Nella Marmilla», commenta la capitana Alice Melis, «tra case vuote e profumo di macchia mediterranea e olivo è diventato reale il mio sogno di bambina, avere a portata di mano una squadra di calcio femminile. Il gruppo è già una grande famiglia, ci accomuna la passione per il calcio e la voglia di portare un messaggio di unione, rispetto, convivialità, perdono, sacrificio e amore per lo sport».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Giunta, la staffetta tra Satta e Agus diventa un giallo

Slitta ancora il cambio all’Agricoltura, oggi confronto Progressisti-presidente 
Roberto Murgia
L’intervista

«Le strade? Più intelligenti dei nostri errori»

«Michele non avrebbe mai sopportato che la rassegnazione bloccasse il paese: ora servono fatti» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Negli atti dell’inchiesta la ragnatela di enti del sospetto raggiro

Conservatoria, il 18 l’interrogatorio per Sanna e gli altri due arrestati 
Francesco Pinna
La trasmissione

Malattie reumatologiche, percorsi di cura adeguati caso per caso

La qualità della vita dei pazienti può essere gravemente limitata 
Protesta

Studenti in piazza, scontri e tensioni

Manifestazioni in 50 città italiane (anche a Cagliari): «Siamo in ventimila» 
Il conflitto

Mosca scatena l’inferno su Kiev

Almeno 6 vittime nell’attacco alla capitale, anche due bambini tra i 35 feriti 