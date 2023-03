La sindrome da svantaggio 

Sassari. Se la mandi giù non riesce a tirarsi su. In campionato la Torres quando è andata in svantaggio ha perso 8 volte e pareggiato 2 senza mai ribaltare il risultato. Controprova della carenza di carattere e personalità: in 15 partite è passata in vantaggio per prima ma ha vinto solo 7 volte, pareggiato 5 e in 3 occasioni ha addirittura perso. Contro le concorrenti dirette per la salvezza San Donato Tavarnelle, Vis Pesaro e Olbia.I dati sono eloquenti e rivelano come il cambio di guida tecnica tra Greco e Sottili e il mercato di gennaio non abbiano risolto la carenza più pesante di un gruppo che si impegna ma non sprigiona l’agonismo che servirebbe ed è troppo fragile psicologicamente, soprattutto nei finali. Inutile parlare dei 10-12 punti regalati agli avversari, altrettanto sostenere che sul piano del gioco o delle occasioni i rossoblù avrebbero meritato di più. A oltre tre quarti del campionato, i risultati non sono più frutto del caso o di episodi.

Allarme rosso

La Torres è 2 punti sopra la zona playout, dove rischia seriamente di finire perché le avversarie viaggiano più veloci: Recanatese, San Donato Tavarnelle e Olbia. Con la differenza che queste squadre lottano dall’inizio dell’anno per la permanenza diretta in serie C, mentre finora i sassaresi sono rimasti fuori dagli spareggi salvezza (con un distacco che ha oscillato fra i 3 e i 6 punti). Restare coinvolti in questa lotteria sarebbe una mazzata psicologica ulteriore. Oltretutto il calendario non aiuta, perché dopo la gara sul campo del fanalino di coda Aquila Montevarchi (da vincere assolutamente) le rivali saranno tutte formazioni che cercano la miglior posizione nei playoff, più la Reggiana che punta alla promozione diretta.

Gli uomini decisivi

Inutile girarci intorno: la Torres non può fare a meno di Diakite. Non è solo un attaccante che segna ma anche un giocatore che fa la boa, aiuta la squadra a salire e dà una mano in fase di ripiego. Come quantità e qualità è il migliore dalla metà campo in su. Domenica col Pontedera non si potevano giocare palloni alti centrali ma si è dovuto puntare solo sul gioco a terra.