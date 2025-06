La sindaca Ugas presenta la Giunta 

Iniziano oggi i lavori della nuova amministrazione comunale di Monastir: alle 18,30 si svolgerà il primo consiglio comunale guidato dalla neo sindaca Paola Ugas, eletta lo scorso 11 giugno. Quella di oggi sarà l’occasione per l’insediamento ufficiale della nuova amministrazione che lavorerà negli uffici di via Progresso per i prossimi cinque anni, con il giuramento della sindaca, la convalida degli eletti e la presentazione della Giunta. La squadra di governo sarà composta, oltre alla sindaca Ugas, da quattro assessori ai quali sono state assegnate deleghe chiave per l’attuazione del programma amministrativo annunciato in campagna elettorale.

A ricoprire la carica di vicesindaco sarà Giuseppe Cinus, ex capogruppo di minoranza nella precedente amministrazione e capolista nelle elezioni comunali del 2020. Oltre al ruolo di vice, Cinus sarà anche assessore al Bilancio, programmazione, tributi, progettazione comunitaria, ministeriale e regionale. A Giovanni Battista Loi sono state assegnate le deleghe a Sport, Cultura eventi, lavori pubblici, servizio tecnico manutentivo e polizia locale. Giulia Putzu sarà invece assessora ai Servizi Sociali mentre Maria Franca Murgia si occuperà dell’assessorato all’Ambiente, turismo e tutela del patrimonio storico-archeologico.

«Molto soddisfatta»

«Sono molto soddisfatta della squadra operativa, siamo già impegnati in prima linea per dare risposte ai cittadini e per programmare nuovi interventi. Abbiamo anche dato deleghe specifiche ai consiglieri che saranno di supporto agli assessori e al sindaco, quindi il gruppo di maggioranza è impegnato in modo unitario», dichiara la sindaca Ugas.

Oltre alla Giunta, durante la seduta saranno ufficializzati i nomi dei quattro consiglieri che chiuderanno il gruppo di maggioranza a sostegno della prima cittadina: Carla Perria lavorerà alle Pari Opportunità, Erika Giorgia Carta riceverà la delega alle Politiche giovanili e innovazione, Marco Piga supporterà la Giunta occupandosi di Attività produttive e Cinzia Manca assumerà la delega alla Trasparenza e digitalizzazione.

L’opposizione

A lavorare tra le file dell’opposizione saranno Romano Schirru e Tiziana Pinna, i due candidati con il maggior numero di voti della lista “Monastir Bene Comune” guidata da Raimondo Sanna che, a causa del suo lavoro come dipendente comunale, ha scelto di rinunciare alla carica. Ad affiancare Schirru e Pinna saranno Alessio Marotto, capogruppo della terza lista “Monastir è Adesso”, e Luigi Perra.

«Il prossimo passo – chiude Ugas – sarà ufficializzare la conferenza dei capigruppo e le commissioni consiliari. Speriamo così di coinvolgere anche i due gruppi di minoranza» .