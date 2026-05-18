La sindaca Spada cerca il terzo mandato 

Sarà una sfida a due per la conquista del Municipio di Domus de Maria: la sindaca uscente, Maria Concetta Spada 72 anni, se la vedrà con Gianmauro Casu 34, alla sua prima esperienza elettorale. Opere pubbliche, valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del paese, ma soprattutto il rilancio dell’offerta turistica di Chia: nel programma dei due candidati, la ricetta per far compiere a Domus de Maria un salto di qualità.

La sindaca

Maria Concetta Spada guiderà ancora una volta la lista “Il Faro” per chiede agli elettori il lascia passare per il suo terzo mandato: «Negli ultimi cinque anni abbiamo investito 32 milioni di euro in opere pubbliche e 7 nel sociale, e siamo riusciti a raggiungere un risultato importante come la costituzione dell’area marina protetta, che offrirà a questo territorio nuovi posti di lavoro. Per il prossimo quinquennio ci attendono importanti sfide, soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture: realizzeremo marciapiedi per raggiungere il cimitero, per raggiungere piazza Degli Scolopi dalla rotatoria del bar Mungittu, e abbiamo in programma manutenzioni stradali in paese e a Chia».

Grande attenzione verrà dedicata anche alla messa in sicurezza del territorio. «Grazie a un finanziamento di quasi 20milioni di euro sistemeremo le sponde dei fiumi del paese – dice Spada -, presto, inoltre, sarà finalmente possibile unire con una pista ciclabile Domus de Maria e Chia grazie all’allargamento della strada di Baccu Mannu, e verrà illuminata la Provinciale».

Lo sfidante

Gianmauro Casu, conosce il funzionamento della macchina amministrativa, visto che di lavoro fa l’ingegnere e ricopre il ruolo viceresponsabile del Settore Tecnico del Comune di Pula: scende in campo alla guida di “Bentu Nou” per far soffiare a Domus de Maria il vento del cambiamento. «Non abbiamo alcun merito per avere spiagge e mare da cartolina, quello è un dono che abbiamo ricevuto, ma spetta a noi valorizzare questo immenso patrimonio e puntare sull’ospitalità di qualità. In collaborazione con le associazioni del paese si può fare tanto per destagionalizzare il turismo, Domus de Maria – ad esempio – non ha mai puntato sul “wedding destination” come ha fatto Pula: il paese non può essere animato soltanto ad agosto. L’area marina protetta è molto importante, sarà fondamentale cogliere tutte le opportunità che può offrire per potenziare l’offerta turistica di Chia».

Per Casu ci sarà parecchio da lavorare anche nei lavori pubblici e nella valorizzazione degli spazi culturali: «Manutenzione delle strade, illuminazione pubblica, tra il centro del paese e Chia sono molte le situazione di degrado da sanare: puntiamo a creare una connessione tra il sito archeologico di Bithia e quello di Nora, e a far decollare definitivamente la Casa Museo».

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