«La sindaca sminuisce il nostro lavoro» 

«Le mie dimissioni sono ufficiali. Ma anche il direttivo è pronto a fare lo stesso a fine stagione a meno che il Comune di Villamassargia non riconosca il grande lavoro ed i mille sacrifici che la Polisportiva Villamassargia svolge quotidianamente». Presidente da 10 anni di un sodalizio nato nel ’70 ed attorno al quale è sempre ruotata tutta l’attività sportiva del paese, Antonello Canè è inviperito ma anche ben determinato a difendere dalle critiche della sindaca Debora Porrà che avrebbe sminuito l’operato di una piccola realtà, capace però di esibire numeri da “grande”.

La società

Ben 150 tesserati (80 sono under 12), 12 tra dirigenti e tecnici, tutte le categorie del calcio giovanile rappresentate (anche una squadra femminile), la fresca vittoria del campionato “Giovanissimi”, la prima squadra che milita fin dal 2016 nel secondo campionato regionale per importanza e tanti eventi sportivi non agonistici sempre bagnati da successo di iscrizioni e di pubblico. Lo sfogo, di Canè è un fulmine a ciel sereno nei rapporti con il Comune finora sempre apparsi ottimi, è arrivato domenica con la visita della sindaca durante “Sa Reina 2024”, ennesimo evento sportivo di gran successo organizzato nell’impianto Angelo Orrù. Anziché pacche sulle spalle dalla sindaca sarebbero arrivate critiche sull’operato generale della Polisportiva: «Fate poco, – ci ha detto – vogliamo di più. E ha aggiunto la proposta di un cambio nell’organo direttivo». Attacchi inattesi per Canè che è arrivato fino alle lacrime. Parla di «continue ed inaccettabili ingerenze, anche di natura tecnica da parte del Comune: Non sanno cosa comporti una stagione sportiva. Occorrono molti fondi e gravoso impegno già per l’ordinario, figurarsi per tutto ciò che avrebbero in mente».

Il torneo

L’incidente ha in parte rovinato Sa Reina 2024, torneo che ha coinvolto, dice il dirigente Davide Ollosu, «Ben 15 società calcistiche, per un totale 330 giovani calciatori presenti tra pulcini, esordienti e under 10 femminile ma anche circa 500 persone al seguito tra sabato e domenica per le quali abbiamo cucinato e servito centinaia di pasti. Un ennesimo esempio per dimostrare che la Polisportiva è attivissima». Debora Porrà non manca di elogiare il successo di Sa Reina 2024 («iniziativa – dice - encomiabile, prezioso il ruolo svolto dalla Polisportiva») ma conferma di voler di più per lo sport massargese anche in virtù degli imminenti lavori da 1 milione di euro (bando Sport e Periferie) che interesseranno tutti gli impianti sportivi. «Ogni anno a dicembre il presidente manifesta volontà di dimettersi dicendo di aver bisogno di aiuto ma lo convinco a non farlo. La Polisportiva, alla quale concediamo circa 16 mila euro l’anno, è spaventata da questi cantieri e dagli oneri che possono comportare ma noi riteniamo che lo sport debba crescere e puntiamo a farlo crescere contando in primis sempre sulla stessa Polisportiva».

