La sindaca ripulisce le strade durante la giornata ecologica 

Per raccogliere i rifiuti e offrire un decoroso biglietto da visita agli ospiti in vista della festa è scesa in campo anche la sindaca. Anna Assunta Chironi, unica donna alla guida fra i ventitré paesi dell’Ogliastra, ha indossato un gilet fluorescente, si è armata di guanti e paletta e ha collaborato con alcuni volontari alla giornata ecologica di venerdì che si è svolta lungo le strade d’accesso all’abitato. Ieri sera in paese si è tenuta “S’arte de is feminas”, rassegna che ha celebrato la creatività e la maestria femminile con esibizioni, mostre, esposizioni, giochi, balli, sport, musica e la sagra de is macarrones e delle sebadas. Un evento che rientra nell’ambito del programma “Luglio in rosa”, un mese dedicato alla cultura femminile.

La comunità non voleva accogliere gli ospiti senza il consueto ordine e decoro che, da anni, è uno dei manifesti più celebri del paese e dunque il gruppetto, con la sindaca in testa e, fra gli altri, il suo consigliere Massimiliano Monni, si è prodigato tra le cunette per ripulire dall’immondizia abbandonata selvaggiamente dagli utenti della strada. Un’iniziativa sostenibile dell’ultimo minuto marchiata dalla presenza delle autorità. È stato un segnale forte quello lanciato dalla Chironi, al suo secondo mandato amministrativo di fila, per dare un segnale forte a chi ancora si ostina a inquinare e ad abbandonare i rifiuti, utilizzando strade e zone del territorio come se fossero discariche.

