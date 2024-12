La sindaca ricoverata per il parto: «Amministro dall’ospedale» 

Nei giorni scorsi la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, ha partecipato “a distanza” ai lavori della Giunta dall’ospedale dove è ricoverata in attesa del parto. Mercoledì, salvo imprevisti, farà altrettanto per il Consiglio convocato per discutere diversi punti importanti. Del resto lo aveva detto: «Farò la sindaca a tempo pieno, anche dall’ospedale. Ho già iniziato a farlo, da remoto, a una riunione dell’esecutivo». E come va? «Resto legata agli uffici, le telefonate non mancano. Qualcuno, non vendendomi in Municipio, fra i cantieri, in strada, si è preoccupato».

«Da ormai una settimana mi trovo al Policlinico di Monserrato, in attesa di dare alla luce un maschietto», confida la sindaca Fadda.

«L’arrivo di una nuova vita è il simbolo della speranza», dice.

«Rivolgo un sincero ringraziamento all’ospedale in cui sono ricoverata e al mio medico di fiducia, il professor Bruno Piras, che mi ha anche dato il permesso di assolvere ai miei doveri da sindaca anche dalla mia camera d’ospedale: mi collegherò anche mercoledì per il Consiglio, salvo imprevisti. Dobbiamo discutere di temi importanti. Non posso mancare». (ant. ser.)

