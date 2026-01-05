«La sindaca Orrù non ha più i numeri» 

Parole come siluri. «La sindaca Laura Orrù non ha i numeri per governare Elmas, li cerca nella minoranza m a non è né dignitoso né corretto». Firmato Valter Piscedda, classe 1969, ex sindaco per due mandati consecutivi (dal 2006 al 2016), tesserato Pd che rappresenta in Consiglio regionale e in quello comunale. Parole che sanciscono una rottura, politica, tra Piscedda e Orrù (Verdi-Sinistra), avversari in Municipio a Elmas e alleati nella maggioranza di centrosinistra in Consiglio regionale.

Cosa succede a Elmas?

«Come Pd siamo andati all’opposizione perché si sono rotti gli equilibri amministrativi. Da troppo tempo abbiamo lamentato le inefficienze della macchina amministrativa e la scarsa aderenza al programma elettorale. Siamo anche arrivati al gesto politico di ritirare gli assessori dalla Giunta. A niente è servito, tutto è continuato come se nulla fosse. È più dignitoso stare all’opposizione, almeno i cittadini sanno che non ci piace come stanno andando le cose».

Ci si comincia a chiedere se si tratti di una rottura a livello personale o politico.

«No, i rapporti personali sono positivi e quelli politici, in senso largo, salvaguardati: condividiamo i banchi della maggioranza in Consiglio regionale».

Cosa contestate alla politica di Maria Laura Orrù?

«Non aver fatto il capo della maggioranza nonostante glielo avessimo chiesto. Non ha tenuto in debito conto il bagaglio di esperienze del Pd e dei suoi esponenti, me compreso, e li ha virtualmente compensati con l’apporto degli altri consiglieri. Il risultato? È sotto gli occhi di tutti».

Cosa chiedete alla sindaca?

«Niente, il tempo dei consigli è finito. Avrebbe dovuto ascoltare i pareri di chi ha esperienza e dovrebbe rendersi conto che amministrare è diverso dal fare politica».

Cosa non funziona nell’amministrazione Orrù e che esigenze ha la cittadina?

«A Elmas c’è un’esigenza di servizi elevata e di qualità. La macchina amministrativa, con Ena prima e con Orrù poi, è in caduta libera. Lo vediamo nella scarsa erogazione dei servizi pubblici, nella loro qualità, prima fra tutti quella della raccolta differenziata, nella lenta risposta che gli Uffici danno e nella macchina burocratica praticamente ferma. Ci sono poi i problemi nella viabilità urbana ed extraurbana, i progetti e le opere pubbliche in standby, alcune, da decenni (l biblioteca e la scuola)».

Il mandato scade tra più di un anno.

«Orrù non ha la maggioranza per deliberare. Eppure sembra che lei non si sia accorta. Certo, le daranno man forte dei consiglieri di minoranza che pur di dare contro a noi preferiscono supportare la maggioranza. Ma non è né dignitoso né corretto».

Diserterete i prossimi Consigli?

«Dipende, useremo tutti gli strumenti nelle mani dell’opposizione. Non stiamo scherzando. La prima che deve rendere conto ai cittadini è lei».

Il Pd sui social ha attaccato pesantemente la sindaca.

«L’obiettivo nel mirino non è la sindaca, ma la rispondenza o meno dell’amministrazione alle aspettative dei cittadini e l’aderenza rispetto al programma elettorale»

Secondo lei Orrù non è all’altezza del suo ruolo?

«Tecnicamente e politicamente lo è, ma dal punto di vista amministrativo sta dimostrando forti carenze. Soprattutto si è dimostrata sorda alle nostre istanze. Chi ha un bagaglio di competenze non può essere trattato alla stessa stregua di chi non ce l’ha».

Resterete sull’Aventino, sino alla fine della consiliatura?

«Quando una sindaca non ha i numeri e si deve barcamenare rubando i voti all’opposizione per noi è già finita».

Non sarebbe preferibile andare tutti a casa?

«Noi siamo sempre pronti, le elezioni anticipate non sarebbero un problema. In tal caso cercheremo l’alleanza del campo largo, anche se il Pd rimane il partito più forte di Elmas e potrebbe correre da solo».

Con lei candidato sindaco?

«Dopo le due esperienze da sindaco ho sempre detto che non mi sarei più candidato, poi l’ho fatto per dare una mano alle persone che avevamo scelto. Anche per la prossima volta inizio dicendo che non mi ricandiderò, poi si vedrà».

