La sindaca Murru si è dimessa 

Terremoto al Comune di Monastir. La sindaca Luisa Murru si è dimessa ieri nel corso di una seduta del Consiglio comunale drammatica e sofferta. L’addio della prima cittadina arriva al culmine di una stagione politica molto tormentata per la maggioranza consiliare alla guida di Monastir, contrassegnata da profonde dissidi in seno al gruppo “Guardando al futuro – Luisa Murru Sindaco”.

In Aula

«Al fine di garantire la regolare attività del Comune, abbiamo deciso di approvare il bilancio di previsione», ha detto Murru. Nella seduta è arrivata la resa. «Questo discorso è doloroso ma necessario. Con dispiacere ma molta serenità, comunico la mia intenzione di rassegnare le mie dimissioni da sindaca e di avviare un periodo di consultazioni per un nuovo equilibrio», ha detto in lacrime Luisa Murru, che nell’occasione ha ritirato le «deleghe al vicesindaco Gianluca Lampis e all’assessore Giovanni Battista Cabras attribuite nel 2020».

Le tensioni

Le dimissioni della sindaca, medico di professione sono in sostanza la risultanze dei veleni che hanno caratterizzato gli ultimi anni della vita amministrativa del paese. «Per anni hai cercato di minimizzare i problemi, di giustificare attacchi e arroganza. Nonostante la cattiveria di chi ha remato contro, ho sempre anteposto il bene di Monastir. Ho portato avanti il paese durante la pandemia. Ho ricevuto accuse di ogni tipo. Ho dato troppa fiducia e ho tollerato troppo, e ora si è arrivati ad un limite di ingovernabilità», ha proseguito Murru.

Verso Gianluca Lampis (che rivestiva anche la carica di vicesindaco) e l’assessore all’Agricoltura Giovanni Battista Cabras, entrambi non presenti in Aula, la sindaca Luisa Murru ha avuto parole di fuoco.

Il percorso

Luisa Murru, eletta sindaca per la prima volta nel 2015, aveva superato di slancio anche l’esame delle urne alle amministrative del 2020, in piena pandemia covid, e si era confermata alla guida di Monastir. L’ormai ex sindaca 50enne, nel 2020 aveva respinto la sfida dell’avversario Giuseppe Cinus, e dalle urne aveva pescato numeri travolgenti (1528 voti contro 845 del suo avversario). Un risultato nettissimo che aveva messo a tacere gli attacchi che le erano stati portati negli ultimi mesi del suo primo mandato. Prima fra tutto, la mozione di sfiducia presentata dall’allora gruppo di minoranza guidato da Modesto Fenu, fondata sul malessere sociale seguito al caso del Centro migranti, e sul nuovo Puc.

«Prendiamo atto delle dimissioni della sindaca. Era ormai nell’aria, la situazione all’interno della maggioranza era da resa dei conti. Auspichiamo che con questo passaggio si possa fare chiarezza sul futuro per l’amministrazione di Monastir. La sindaca ha finalmente riconosciuto che, senza una maggioranza, non si può andare avanti», commenta dalla minoranza Giuseppe Cinus. (i. pil.)

