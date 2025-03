La sindaca Murru lascia: si va al voto 

Non è una questione di numeri, ma la mancanza di serenità ed entusiasmo ad aver spinto l’ormai ex sindaca di Monastir Luisa Murru a non ritirare le dimissioni annunciate durante l’ultimo Consiglio.

Come mai questa scelta?

«Nel corso dei giorni ho avuto momenti altalenanti, all’inizio non ero certa di cosa fosse giusto fare per il paese. È stato un lungo periodo stressante, il gruppo era abbastanza provato da tutto ciò che era successo e quando ne abbiamo parlato avevamo tutti lo stesso pensiero, forse sarebbe diventato un atto di egoismo insistere. Siamo sempre stati responsabili e abbiamo sempre messo il paese davanti a tutto, così abbiamo deciso di fare un passo indietro e andare alle elezioni per dare al paese un’amministrazione che lavori da subito a pieno regime».

Quali sono stati i momenti più difficili?

«Il periodo del Covid, che ho affrontato da sola per motivi logistici e per sensibilità personale, il più impegnativo e faticoso, ma anche quello che mi ha dato più gratificazione. Avevo un punto fermo: fare in modo, anche con un po’ di severità nei confronti dei miei concittadini, che il contagio si diffondesse il meno possibile. Obiettivo raggiunto».

Quali progetti avrebbe voluto portare a termine?

«Tante cose. Avrei voluto investire ancora di più nella cultura e nel sociale e avrei voluto vedere completare l’asilo nido o la nuova caserma dei carabinieri. Avevo tanti progetti, ma per farli bisogna avere una squadra che remi tutta nella stessa direzione. Se qualcuno rema contro o tira in barca i remi, tutto diventa difficile».

Che cosa ricorda di questa amministrazione?

«Voglio portare con me i ricordi migliori: quando abbiamo preparato il programma, quando ci siamo impegnati nei confronti del paese o iquando siamo riusciti a portare avanti di comune accordo obiettivi importanti. Con il tempo vorrei eliminare dispiaceri e amarezza che spesso ho dovuto sopprimere. Tanti mi hanno detto di non sapere nulla di questa crisi: non è stato per omertà, ma per senso di responsabilità cercare di andare avanti e mantenere gli impegni presi, anche mettendo in secondo piano orgoglio e giustizia».

Che cosa si aspetta per il futuro del paese?

«Che vinca una coalizione capace di portare avanti anche i principi promossi da noi per 10 anni e che lavori con la stessa onestà e dedizione».

Si candiderà di nuovo?

«No».

