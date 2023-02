La sindaca Marongiu si ricandida con Trudu e contro la sua ex vice  

Il candidato sindaco della sua lista, capogruppo di maggioranza, è Leopoldo Trudu; l'altra candidata è Monica Cadeddu, la sua ex vice sindaca con in lista alcuni esponenti della maggioranza e voi avrete ex esponenti della minoranza. Non si rischia il corto circuito?

A giugno si vota: si candiderà come consigliera, perché per legge non può presentarsi ancora come aspirante sindaca, altrimenti lo avrebbe fatto?

Due mandati consecutivi, la pandemia, tanti progetti importanti grazie ai fondi Pnrr e lo strappo con sua vice sindaca. Ttra poco dovrà cedere la sua fascia tricolore: Anna Paola Marongiu però non dirà addio alla politica.

«Sì, la politica mi chiama ancora, ho maturato esperienza, accumulato competenze e ci sono grandi progetti da completare, sarei pronta per il terzo mandato, ma è giusto che ci sia un ricambio».

«No, nessuna contraddizione. Si è avvertita la necessità di due schieramenti nuovi, alla luce del famoso "strappo" di settembre scorso. Si è delineata una nuova configurazione politica. Leopoldo Trudu, già sindaco vent'anni fa, ha maturato una grande esperienza politica svolgendo diversi ruoli: sindaco, consigliere comunale e provinciale, assessore nella mia prima consiliatura, ha sempre messo in campo il suo impegno al servizio dei cittadini».

Come sono i rapporti ora con la sua ex vice sindaca?

«Manterrò il rispetto che ho sempre mantenuto per tutti. Lo "strappo" è avvenuto per ragioni personali, ma sono certa che il nostro nuovo gruppo lavorerà nell'interesse della comunità a prescindere da chi diventerà sindaco di Decimomannu».

Quali sono i primi tre punti del vostro programma elettorale?

«Parlare di programma elettorale è prematuro. Si lavorerà nel segno della continuità, abbiamo una serie di progetti molto importanti finanziati col Pnrr: alcuni già partiti, altri imminenti o in fase di programmazione, la transizione energetica, ecologica e digitale. . Dovremo tener conto della realtà del momento, le problematiche legate al lavoro, alla formazione, alla sicurezza».

A lcune rotte di voli commerciali sono state spostate sul centro abitato di Elmas, perché si dice, serviva lo spazio aereo per quelle militari della scuola di volo, secondo lei per Decimomannu è davvero una risorsa?

«Sì. Parliamo di un centro di formazione internazionale, è una doppia opportunità: per i giovani anche fuori dall'Italia che vogliono formarsi, e per il suo indotto. Gli istruttori e gli allievi possono venire qui con le loro famiglie e muovere l'economia nostra e dei paesi vicini e per la Sardegna».

Quasi 10 anni da sindaca: qual è l'obiettivo più importante che ha raggiunto e quello che invece non le è stato possibile realizzare?

«Sicuramente il contatto con le persone, soprattutto durante la pandemia. Un frangente nuovo e difficile, credo di essere riuscita trasmettere il senso di comunità e di collaborazione. Il mio cruccio invece è non essere riuscita a far mettere in sicurezze la Statale 130, ma su questo punto non mi arrendo».

Decimomannu ed Elmas hanno una sindaca donna e Assemini l'aveva fino a poco tempo fa, in questi dieci anni cosa è cambiato dal punto di vista della presenza delle donne nelle istituzioni?

«Siamo di più anche se ancora troppo poche, ci sentiamo tra colleghe, ciò che è cambiato è che abbiamo imparato a collaborare».

Cosa vorrebbe che dicessero i decimesi di Anna Paola Marongiu, dopo che avrà ceduto la fascia tricolore al suo successore?

«Abbiamo realizzato molti progetti ambientali, economici, culturali, per l'inclusione, per rendere più bello e sicuro il paese, ma vorrei che mi ricordassero per la passione, l'impegno che ho profuso nei rapporti umani, per rendere la comunità più unita e solidale».

