La sindaca: «L’organico comunale va rimesso in sesto» 

L’amministrazione comunale procede nel suo piano di copertura delle figure mancanti nell’organico comunale (16 gli innesti da fare secondo il piano triennale del fabbisogno) pubblicando un bando con il quale ricerca un altro funzionario amministrativo di categoria D (quindi con possibilità di firma) tramite una procedura di mobilità esterna, ovvero con il passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche della figura ricercata.

Le istanze, con la dicitura “domanda di mobilità funzionario amministrativo”, dovranno pervenire all’ente solo mediante posta certificata all’indirizzo comune.domusnovas@pec.it, entro il 5 maggio. La scelta del funzionario (con esperienza) avverrà solo tramite colloquio. «Rimpinguare l’organico - spiega la sindaca Isangela Mascia - visto che non si assume nessuno da oltre 10 anni, è la priorità del nostro mandato: la mobilità esterna è la procedura più veloce per avere in fretta il funzionario D ma siamo pronti anche a scorrimento graduatorie e concorsi. La figura è fondamentale dato che oltre al capo dell’ufficio tecnico abbiamo solo un altro responsabile di servizio per l’ufficio finanziario, il personale e, da tempo ad interim, per tutti gli altri servizi».

