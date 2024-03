La sindaca lancia l’allarme: «In paese mancano i medici» 

Potrebbero mancare nuovamente i medici di base per tanti cittadini di Siliqua, nel paese si prospetta un nuovo periodo di passione. Le voci che circolano in questi giorni sono poco rassicuranti: circa duemila residenti potrebbero rimanere temporaneamente senza medico. Si stava appena tornando alla normalità, dopo un periodo buio in cui Siliqua era sprovvista di medici di base ma il problema si è ripresentato.

Una vicenda intricata, seguita fin dall’inizio dalla sindaca Francesca Atzori: «Esprimo forte preoccupazione - afferma - perché il problema dei medici di base non trova facile soluzione ormai da diversi anni. Non è bastato l'impegno dell'amministrazione nel realizzare tutte le condizioni per accogliere i medici e nel sollecitare gli enti competenti. Purtroppo s’incontrano ostacoli creati proprio da chi invece dovrebbe rendere le cose più facili. L'obbligo alla frequenza del tirocinio ha portato diversi medici ad abbandonare la strada della medicina di base per iscriversi ai corsi di specializzazione».

«Siliqua - prosegue - oggi resta senza tre medici, non siamo disposti ad accettare questa situazione. La guardia medica non può accogliere tutte le richieste e servono servizi sostitutivi. Un problema comune a tanti paesi, per questo dobbiamo fare fronte comune affinché sia garantito il diritto alla salute e alla cura per tutti i cittadini. Chiediamo alla nuova Giunta regionale di prendere in mano il problema dei medici di base, a tutela delle persone più fragili».

