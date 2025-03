La sindaca Fadda azzera la Giunta 

Colpo di scena al Comune di Maracalagonis. La sindaca Francesca Fadda ha azzerato ieri l’intera Giunta, ripromettendosi di nominare i nuovi assessori entro pochi giorni. Al momento, escono così dall’esecutivo il vice sindaco, assessore all’Urbanistica Antonio Melis, gli assessori ai Lavori pubblici e Agricoltura Ennio Fogli, alle Attività produttive e viabilità Francesco Pinna e alle Politiche sociali Martina Mulliri. Lascia anche Paola Corona, assessore alla Pubblica istruzione e alle Tradizioni popolari. Corona si è dimessa: dovrebbe essere sostituita da Elio Ghironi. La sindaca è già al lavoro per la ricomposizione del nuovo esecutivo: alcuni degli ex assessori potrebbero essere richiamati magari con incarichi diversi. Non si esclude neppure la nomina di un tecnico. Ma queste sono solo supposizioni.

La sindaca

Una mossa a sorpresa insomma. Il motivo? «Dopo un’attenta e ponderata analisi della situazione politica venutasi a creare, con senso di responsabilità - ha chiarito la sindaca - mi sono sentita in dovere di prendere una decisione forte, sofferta ma necessaria con l’intento di sbloccare una situazione politica che purtroppo sta creando ripercussioni sulla gestione e sul governo del paese. Aprirò un confronto con tutte le parti vive e attive del paese e con le componenti politiche presenti in Consiglio che vorranno condividere l’obiettivo del bene comune e della crescita, in tutti gli ambiti della nostra Maracalagonis, per il restante periodo di fine mandato. Voglio portare a termine l’intero programma proposto a inizio legislatura. Occorre più dinamismo e stabilità. Abbiamo tanti progetti in corso. Tanto si è fatto in questi anni. In questa ultima parte di vita amministrativa serve più sprint».

Le reazioni

La notizia non ha tardato a diffondersi in paese. «Ho appena ricevuto il decreto – ha detto l'ormai ex vice sindaco Antonio Melis – leggerò attentamente, poi vedrò la posizione da prendere».

Critico il consigliere di minoranza Gianluca Mudu. «Appena qualche giorno fa in Consiglio comunale la sindaca raccontava di quanto è coesa, brava, efficiente la sua maggioranza. Adesso con un decreto accompagnato da un lungo post su Facebook, racconta una storia diversa, caratterizzata da lotte interne e immobilismo. La sindaca lamenta anche offese e scorrettezze nei suoi confronti. Deve dire a cosa e a chi si riferisce».