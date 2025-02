La sindaca del paese senza edicole 

Olzai è un paese che fronteggia il taglio ai servizi, trovatosi da un anno a questa parte a reggere anche l’assenza di un’edicola con l’impossibilità per i cittadini di acquistare quotidiani regionali e nazionali. Dal suo ufficio in Municipio la sindaca Maddalena Agus non ne vuole sapere di arrendersi alla triste inversione di tendenza, vagliando insieme alla sua amministrazione le soluzioni che possano incentivare i giovani a farsi nuovamente carico del servizio.

Informazione

«La nostra è sempre stata una comunità culla della cultura, profondamente legata all’informazione attraverso i quotidiani - racconta Agus -. Dopo anni di intensa e preziosa attività il market Taloro ha ceduto la licenza al bar Su Nodu Mannu che per mesi interi ha fornito a tutta la popolazione quotidiani regionali, nazionali e magazine, per poi arrendersi alla crisi dell’editoria e ai pochi margini di guadagno».

Per Agus e un gruppo di impiegati comunali nasce, così, l’impegno di fare da sé, portando ogni giorno in paese i quotidiani in autonomia.

«Il sabato e la domenica essendo libera dal lavoro - racconta la prima cittadina - mi preoccupavo di acquistare i giornali a Ottana, per poi consegnarle al bar in piazza o al market nei giorni di chiusura del bar. A darmi una mano, ci pensavano anche gli impiegati del nostro Municipio, che per mesi, dal lunedì al venerdì facevano altrettanto, fin quando gli orari lo hanno permesso».

Brusco stop

Dalla scorsa estate per il piccolo borgo che ha dato i natali a Carmelo Floris lo stop al fai da te. «Ci stiamo facendo in quattro - annuncia Agus - per vagliare tutte le soluzioni possibili e far ripartire il servizio. Le interlocuzioni con giovani del paese sono tutte andate in fumo. Il problema resta quello dei pochi introiti».

Nell’attesa, però, la sindaca non perde le speranze: «Ci stiamo confrontando per mettere a disposizione delle risorse del nostro bilancio per agevolare chiunque voglia ripensarci. Non possiamo perdere un servizio così prezioso, che ci tiene informati su ciò che accade nella nostra comunità, nell’Isola e nel mondo». E se da un lato le nuove tecnologie aiutano consentendo la divulgazione dei giornali in formato digitale, Agus difende la carta stampata: «Diversi compaesani sono abbonati ai quotidiani regionali per ovviare al problema, tuttavia le emozioni che suscita l’acquisto del giornale in edicola non sono paragonabili: per questo non ci fermeremo fin quando non riusciremo nel nostro intento».

