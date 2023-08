La sindaca dei bambini amazzone nella corsa alla stella 

Sindaca dei bambini di Tertenia e ora pure amazzone. Dinamismo al potere: Angela Mameli, 14 anni, è stata l’unica ragazzina tra gli adulti a partecipare alla Corsa alla stella di Tertenia, sfiorando l’impresa. Alla manifestazione, organizzata dall’associazione I cavalieri dell’Assunta, hanno centrato due stelle. In una cornice di 2 mila persone, assiepate sul lungomare di Sarrala, sono arrivati oltre 30 cavalieri da diverse parti dell’Isola e le pariglie di Fonni e di Ovodda. Il primo premio se l’è aggiudicato Sergio Piras, di Gairo, e il secondo Michele Boi, di Tertenia. Al terzo posto, che nel rispetto del regolamento è stato aggiudicato per il miglior tempo in velocità, si è classificato Alessandro Sechi, di Fonni.