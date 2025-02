La sindaca cerca i numeri per superare la crisi comunale  

Non si sbilancia sul futuro di Monastir la sidnaca Luisa Murru, che di recente ha formalizzato le sue dimissioni. «In questi 20 giorni cercheremo di capire se c'è la possibilità e l'opportunità di costituire un gruppo che porti avanti il mandato e il programma fino a scadenza naturale. Si dovranno valutare tanti aspetti, perciò al momento non so se si potrà andare avanti», dichiara la sindaca.

Murru si aspetta è «un dialogo sereno, in cui si terrà presente il bene del paese e la reale possibilità di amministrare con la serietà che ci ha sempre contraddistinto». Teoricamente avrebbe i numeri per governare: dopo la revoca delle deleghe all’ormai ex vicesindaco Gianluca Lampis e all’ex assessore all’Agricoltura, Ambiente e Viabilità urbana Giovanni Battista Cabras, Luisa Murru potrebbe proseguire i lavori fino alla fine del mandato insieme alla nuova vicesindaca Roberta Montis, gli assessori Paolo Spiga e Simone Piras e i consiglieri Matteo Martis, Alberto Matta e Luisa Anedda. «Sì i numeri ci sono, ma per amministrare serve anche una serenità personale e del paese che un lungo periodo di boicottaggio ha minato pesantemente», prosegue Murru.

Da tempo si parlava di una crisi in maggioranza. «L’ho spiegato nel mio discorso in Consiglio, da tempo si è attuato uno gioco al massacro verso di me e un'opera di boicottaggio che ha reso difficile amministrare. Questo ha avuto ripercussioni su tutti», chiude Murru. (y. m.)

