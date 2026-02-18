VaiOnline
Decimomannu.
19 febbraio 2026 alle 00:48

La sindaca Cadeddu assegna le deleghe a cinque consiglieri 

Novità in Municipio a Decimomannu. La sindaca Monica Cadeddu ha conferito incarichi specifici a cinque consiglieri comunali per supportare l’attività dell’amministrazione in settori chiave.
Le deleghe sono state assegnate a Nicola Tuveri (Pianificazione urbana), Marcello Melis (Sport), Elaine Portoghese (Politiche sanitarie), Rossella Moino (Spettacolo e marketing territoriale) e Chiara Maddalena Littera (Politiche giovanili).
Una delle questioni centrali riguarda il perimetro d’azione di questi consiglieri. Possono partecipare alle riunioni della Giunta? I decreti forniscono una risposta chiara: sì, ma a condizioni precise.
Il testo dei provvedimenti stabilisce infatti che il consigliere delegato possa assistere alle sedute di Giunta, previa autorizzazione della sindaca. Tuttavia, tale partecipazione avviene senza diritto di voto. La natura dell’incarico, infatti, rimane esclusivamente politica e di collaborazione, focalizzata su attività di studio, proposta e raccordo tra uffici e cittadini.

«Questi decreti non modificano gli equilibri istituzionali - ha precisato Cadeddu - ma rafforzano il lavoro di squadra. Chi in questi anni non ha ricoperto ruoli in Giunta ha comunque maturato esperienza e competenze importanti. Metterle oggi a sistema significa rendere l’azione amministrativa più puntuale, più organizzata e più capace di rispondere in tempi rapidi alle esigenze della comunità». (sa. sa.)

