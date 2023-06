La sindaca Cadeddu allarga la Giunta 

La sindaca Monica Cadeddu ha formato la sua squadra, in perfetto equilibrio di genere, con una novità rispetto al passato: la presenza di tre figure che affiancheranno gli assessori.

Gli incarichi

Francesca Salis, 51 anni sarà l'assessora ai Lavori pubblici, Viabilità, servizi tecnologici e Servizi cimiteriali. Ingegnere, lavora come dirigente tecnico per l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna. A Cristian Vargiu, ingegnere che si occupa di edilizia ed efficientamento energetico, consigliere uscente, del Movimento 5 Stelle, classe '74 è stato assegnato l'assessorato al Bilancio e programmazione, Politiche energetiche, Transazione digitale, Innovazione tecnologica e a Nicola Tuveri, geometra, 50 anni, quello all'Urbanistica, Edilizia privata, Politiche del lavoro e formazione. Alaine Portoghese, ginecologa, 46 anni è stata nominata assessora alle Politiche sociali, Pubblica istruzione e Cultura.

Chiude la giunta Massimiliano Mameli 52 anni, consigliere comunale uscente, già assessore con la Giunta Marongiu, sarà il vice sindaco e titolare dell'assessorato alle Politiche ambientali, agricole e artigianali, fioricoltura, Transizione ecologica.

La svolta

Gli assessori saranno affiancati da tre consiglieri, ed è questa la novità, ai quali la sindaca ha assegnato delle deleghe legate a materie delle quali non si occupano gli assessori. Il consigliere Alessandro Muroni, classe '83, svolgerà le funzioni di Attività produttive; Luca Littera, 33 anni, quelle di Verde pubblico e Arredo urbano; Claudia Serreli, 32 anni, quelle di Salvaguardia delle tradizioni e benessere animale. Questi tre delegati, che eserciteranno le loro funzioni senza compensi aggiuntivi, potranno rappresentare il Comune e proporre all’approvazione della Giunta o del Sindaco le decisioni con rilevanza esterna e potranno assistere alle sedute di Giunta, ma solo con l'autorizzazione della sindaca e comunque senza diritto di voto.

L’annuncio

«Una Giunta nuova rispetto al passato - commenta la sindaca Cadeddu- di competenza e professionalità. Sono convinta che farà bene. Ho nominato tre consiglieri delegati con deleghe che non sono già di competenza degli assessori: si occuperanno a tempo pieno di queste materie. Sono il valore aggiunto a questa Giunta e daranno il loro importante contributo su tematiche importanti per il nostro paese. Abbiamo una sfida importante da vincere: far ripartire Decimo. Abbiamo trovato una situazione economica non rosea, ora va rimessa la barra dritta».

L'appuntamento è per giovedì 15 giugno alle 19 per il Consiglio di convalida degli eletti e il giuramento della sindaca.

RIPRODUZIONE RISERVATA