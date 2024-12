La Silicon valley della Gallura 

Alta formazione, ricerca applicata e uno stretto link con il tessuto produttivo: Olbia come una mini Silicon Valley. È scritto nell'accordo siglato, qualche giorno fa, tra Governo e Regione, il destino della città gallurese che si prepara a diventare il parco high tech dell'Isola.

Tra i 239 progetti sardi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, due sono affacciati sul mare del golfo di Olbia. Quasi 36 milioni per accelerare sulla realizzazione degli incubatori del futuro tecnologico della Gallura che, dal distretto industriale del Cipnes, trasferiranno innovazione alle ventimila imprese del nord Sardegna e fungeranno da centro di ricerca accademica e scientifica. Oltre 14 milioni sono destinati a completare la Piattaforma tecnologica europea, un'infrastruttura multifunzionale di 7000 metri quadri che ospiterà il costituendo Dipartimento per l’Innovazione dell'Università di Sassari e il One Health Center, progetto della Asl Gallura, hub di ricerca integrata, per affrontare le sfide globali della salute. Catalizzatore per interscambi tra facoltà e competenze, il nuovo dipartimento sarà articolato anche in tre corsi di laurea, due magistrali, a partire dal prossimo anno accademico, e in percorsi formativi in sinergia con atenei internazionali. Più di 21 milioni di euro serviranno, invece, per costruire l'auditorium e il centro congressi del Polo strategico per l'innovazione, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo del territorio, in fase di realizzazione accanto alla Pte, a Cala Saccaia. Trasmettere conoscenze tecnologiche dai laboratori di idee alle fabbriche è l'obiettivo del Polo per accompagnare le aziende galluresi nella transizione digitale verso sistemi di produzione e promozione 4.0. (t. c.)

