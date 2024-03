La signorina Amelia compie 112 anni: è la nonna dell’Isola 

Inviata

Nuragus. In cima all’olimpo dei supercentenari: Amelia Addari di Nuragus è la nonna di tutti i sardi. Classe 1912, nata a Genoni, si è lasciata alle spalle due guerre mondiali, una pandemia e oggi festeggia i 112 anni che le valgono il titolo di più anziana della Sardegna e quarta donna più vecchia d’Italia. Di più, la “signorina” – come la chiamano tutti in paese – ha un altro record: in coppia con la sorella Giovanna, morta nel 2020 a 110 anni, rappresenta un unicum in Italia perché mai due sorelle erano entrate contemporaneamente nella categoria “supercentenari”, ovvero oltre i 110.

In casa

Di tutto questo, però, Amelia Addari non sembra curarsi granché. Vive protetta da tre badanti – Maria, Rita e Nenne – nella casa campidanese di famiglia in via Nieddu a pochi passi dalla parrocchia dove lei ha pregato con tanta devozione il Signore, almeno finché s’è sentita di attraversare il portone che ora resta chiuso agli estranei. Pochissimi sono ammessi nel suo salottino con affaccio sul giardino fiorito: i nipoti, il sindaco Giovanni Daga, il parroco don Patricio, il medico di famiglia, l’otorino che dovrà prescriverle apparecchi acustici nuovi e il tecnico che dovrà insegnarle a usarli. Pochi altri. Lei accoglie tutti seduta nella sua poltrona verde accanto al camino (ora spento) con le mani annodate sulla copertina che le tiene calde le gambe. Da qualche anno si vizia con le caramelle al miele, mangia latte e savoiardi, di tanto in tanto salta il pranzo, non assume farmaci, non si lamenta mai e dorme senza pensieri. Forse l’elisir di lunga vita è tutto qua.

Gli studiosi

Di certo molti hanno provato a indagare il suo segreto. Tra questi, il professor Gianni Pes, fondatore nel 2016 della Sardinia Blue Zone, che qualche tempo fa è riuscito a incontrarla. «Quando le ho chiesto quale fosse il suo segreto mi ha risposto in modo evasivo, mi ha detto che ha mangiato un po’ di tutto. Di certo tra i fattori di longevità riconosciuti c’è quello di essere nubile, non aver avuto figli e non aver lavorato, perché anche questo ha fatto sì che non si logorasse. Gli studi ci dicono, per esempio, che i contadini del Campidano vivevano meno dei pastori dell’Ogliastra. Riguardo alla signorina Amelia poi, c’è da dire che ha avuto una vita particolare per la sua età, a Cagliari, dove ha trascorso molto tempo, amava andare a teatro e poi, per i supercentenari come lei, molti studiosi considerano il fattore genetico più importante dello stile di vita o dell’ambiente. Io non sono del tutto d’accordo», dice Pes.

Il paese

Tra coloro che negli ultimi anni sono riusciti a incontrarla, c’è il sindaco Giovanni Daga: «La signorina Amelia è motivo di orgoglio per la nostra comunità ed è in buona compagnia visto che in paese ci sono altri centenari. Lei è una donna riservata e dal cuore grande, con la sua famiglia si è sempre spesa per i nuraghesi facendo donazioni molto generose – racconta Daga nel suo ufficio –. Ci fa piacere che sia così lucida e possa affrontare molti discorsi interessanti. L’ultima volta mi ha consigliato di ristrutturare le case vuote del centro storico e darle ai giovani del paese». Chiusa nella sua grande casa in centro, Amelia Addari ha smesso di passeggiare in giardino da un po’, teme di farsi male come capitò a sua sorella Giovanna che a 107 anni venne sottoposta a un intervento per la rottura del femore (in seguito al quale visse altri tre anni). Il suo piatto preferito sono i tallarinos, pasta tipica di Nuragus: forse glieli prepareranno oggi per celebrare i 112 anni. Ma niente feste, né grande clamore. Lei, da sempre, preferisce così.

