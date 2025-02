La signora della moda torna a casa 

Portatrice sana di tendenze nel mondo e una vita che sembrano tre. A 49 anni Giusi Lara, di Ilbono, ha girato il globo, ha vissuto e lavorato in Cina, Stati Uniti, Russia, Inghilterra e Spagna come stilista e docente di moda. Un girotondo di città, continenti, incarichi che dopo trent’anni l’hanno riportata, inaspettatamente, in Ogliastra. Dove da due anni lavora e collabora con vari progetti sociali.

Gli esordi

Da bambina divora libri e scrive racconti. Poi inizia ad esplorare il disegno, illustra le sue narrazioni e si orienta sempre più verso l’abbigliamento. «La cosa buffa è che alle scuole medie questi disegni li vendevo a pochi centesimi ai miei compagni, piacevano molto», ricorda. Frequenta il liceo classico di Lanusei e durante l’estate dei 17 anni decide di cercare un lavoretto: sarà una delle esperienze più belle della sua vita. Sotto consiglio dei genitori, vista la sua passione viscerale per la moda, contatta la storica sartoria Piras di Nuoro. «Ho fatto una sorta di stage, partendo proprio dalle basi, dalle imbastiture. Sono stati proprio i signori Piras a consigliare a me e alla mia famiglia l’Istituto Marangoni di Milano, dopo il diploma».

Il salto

Nel 1994 lascia Ilbono, si trasferisce a Milano e per tre anni frequenta la scuola di moda tra le più importanti al mondo. «Quando sono uscita da lì ho cominciato a lavorare per marchi importanti – racconta Giusi -, come Missoni, Iceberg, Les Copains: era un periodo d’oro, tutta la filiera tessile era ancora in Italia. Io volevo vivere e respirare moda». Vince una borsa di studio, si specializza in sartoria maschile e apre il suo studio a Milano, dove si occupa di “Quaderni di tendenza”, pubblicazioni che anticipano materiali, disegni, colori.

Nel mondo

Per catturare queste tendenze si sposta, soprattutto Francia e Stati Uniti, lavora anche come freelance, vivendo a lungo in Slovenia e Russia. «Nel 2003 l’Istituto Marangoni mi ha chiamato per insegnare moda e tendenze e anni dopo mi ha chiesto di aprire la loro prima sede all’estero, in Cina. Un’esperienza bellissima, un incontro di culture», ricorda. La sua carriera è un’escalation: diventa direttrice creativa di uno storico marchio di abbigliamento cinese e fonda la seconda sede dell’Istituto Marangoni in Cina, a Shenzhen. Poi torna a Londra per due anni, dove lavora come direttrice accademica in una delle sedi della scuola, ma all’orizzonte c’è un altro trasferimento. «Ho avuto l’opportunità da parte dell’Istituto europeo di design, di diventare direttrice di sede a Madrid, dove ho affrontato anche la pandemia. Il periodo che mi ha fatto riflettere e cambiare direzione». Stavolta il viaggio è introspettivo, il cambio di vita è radicale. Dalla moda al sociale, nella sua Ilbono. «Ho capito che questo nomadismo era sintomo di qualcosa che mi mancava: volevo aiutare, trasferire le mie conoscenze a chi ne aveva più bisogno».

RIPRODUZIONE RISERVATA