La signora del blu innamorata folle del cielo d’Ogliastra 

Un punto di vista privilegiato, quello dal cielo. Osservare il mondo da una prospettiva straordinaria, per seimila ore della sua vita, le ha permesso di avvicinarsi molto al concetto universale di bellezza. «Io sono fissata con la bellezza. La ricerco da sempre, ho sempre ambito a conoscerla, a viverla. Anche per questo sono partita dall’Argentina per studiare Storia dell’arte in Italia. Poi il lavoro di pilota mi ha concesso uno sguardo agevolato sulla natura».

Sulle ali della libertà

Vivian Cabantous, la prima donna ad essere diventata istruttrice di volo in Italia, nasce 75 anni fa a Buenos Aires, da padre francese e madre irlandese. Nel 2001 sceglie di vivere e investire in Ogliastra, a Bari Sardo, dopo averla ammirata dall’alto durante i suoi voli. L’amore per la Sardegna e il suo lavoro come pilota nascono per caso, quando arriva a Roma per questioni di studio, a diciassette anni e mezzo. «Sono una grande appassionata di cavalli – racconta -, al Galoppatoio di Villa Borghese ho incontrato un uomo che poi è diventato mio marito, un pilota di aerei di Sedilo. Dopo i primi voli insieme, abbiamo deciso di tornare in Sardegna e stabilirci a Cagliari, dove abbiamo fondato prima una ditta di lavoro aereo, poi una Scuola di volo». Vivian si occupa di pubblicità con gli striscioni, di fotografia aerea obliqua (tutte le fotografie che si trovano sui libri degli anni ‘70 e ‘80 sono sue), di lotta antincendio, disinfestazione aerea e infine, dopo aver acquistato particolari aeroplani, di fotogrammetria.

I brevetti

Era il 1968 quando comincia a prendere tutti i brevetti. Nel 1972 partecipa al concorso del Ministero per piloti professionisti, l’unica donna in mezzo ad una marea di uomini. «Ho preso i brevetti di pilota di linea vincendo una gara ministeriale. Il Ministero controllava i vari passaggi, e ogni controllo era una prova, sia di volo che teorica. In queste prove dovevo eccellere, notavo che ero sempre io quella alla quale guardavano, molto più degli altri colleghi uomini. I tempi erano quelli. Ho superato svariati esami per arrivare al professionismo e mi sono sempre dovuta confrontare solo con uomini, dovevo essere per forza la migliore, altrimenti qualsiasi errore veniva subito amplificato», ricorda.

La parità

Però, nella quotidianità dei colleghi – in Sardegna è stata l’unica donna pilota per molto tempo, oltre che l’unica istruttrice di volo – non ha mai notato nessun atteggiamento discriminante. «Sono sempre stata molto femminista. La mia professione ha puntualmente attirato tanta curiosità e mi chiedevo: “Perché parlare del fatto che svolgevo quel lavoro, solo perché sono una donna? Se fossi stata un uomo ne avrebbero parlato?”. In fondo era un lavoro come un altro», racconta. Per insegnare alla Scuola di volo serviva un altro brevetto, di nuovo l’unica donna in mezzo a tanti altri piloti di linea: all’aeroporto di Torino, con grande soddisfazione, diventa la prima donna istruttrice di volo di tutto il Paese. Sempre per il suo bisogno di ricercare la bellezza, oggi vive a Bari Sardo, in un’antica casa del centro storico. «Sto investendo nel turismo, mettendoci il cuore e l’anima, e come me tante altre persone, ma penso debba esserci più dialogo tra noi e le Istituzioni. Servirebbero più servizi per il mare, più parcheggi e più alberi. Dobbiamo renderci conto del tesoro che abbiamo sotto gli occhi», conclude la signora del cielo. Lei ha scelto l’isola e non vorrebbe stare in nessun’altra parte del mondo.

