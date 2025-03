«La Sigma: una famiglia, un destino e una passione che non morirà mai» 

Da oltre quarantacinque anni rappresenta un punto di riferimento del calcio a Cagliari. Ma la Sigma, fondata nel 1979 dalla famiglia Sorgia, è ben di più: «Una famiglia, un destino, una passione che non morirà mai» dice il presidente Pasquale Cossu, da otto anni alla guida di un sogno costruito anno dopo anno tra sacrifici, vittorie, difficoltà e ripartenze. «Nel marzo del 2017 ho avuto l’onore di rilevare la società», aggiunge Cossu, «raccogliendo un’eredità importante e assumendomi anche la responsabilità di portare avanti una tradizione fatta di impegno, educazione, disciplina e amore per il calcio. Da quel momento è iniziato un viaggio straordinario fatto di momenti indimenticabili, difficoltà impreviste e anche di traguardi che nessuno potrà mai cancellare dalla nostra storia».

I risultati

Nel 2017 e nel 2018 è arrivato il titolo di campione regionale Allievi, un risultato frutto dell’ottimo lavoro con i ragazzi (più di 200 iscritti) e un percorso che era solo all’inizio. Poi la stagione successiva l’addio al campo di via Castiglione, un colpo durissimo da digerire. «Senza un campo di riferimento è stato difficile», ammette Cossu, «il settore giovanile ha trovato riparo in via Crespellani mentre la scuola calcio si è trasferita a Monte Claro. Nonostante tutto, i ragazzi hanno lottato con il cuore e gli Allievi sono riusciti ad arrivare alla finale regionale».

Nel 2020 è arrivato il Covid a dare un’altra mazzata, con la Sigma che ha dimezzato gli iscritti nonostante lo sforzo della società di mantenere in piedi l’attività. In quella stagione è stata creata la prima squadra, che si classificò quarta nel campionato di Promozione.«Non ci siamo buttati giù», continua il numero uno della Sigma, «nonostante tutte le avversità abbiamo continuato a scrivere la nostra storia. Dal 2018 al 2024 siamo arrivati in finale regionale con gli Allievi per sei anni consecutivi. Un record sardo che testimonia il lavoro, la dedizione e l’amore per questo sport».

Il futuro

Fra poco si potrà coronare il sogno del nuovo impianto in via Castiglione. Un campo che la mattina ospiterà gratuitamente le scuole e i progetti sociali. «Sarà di nuovo il nostro punto di riferimento dopo tanti anni di migrazioni verso altre strutture che ci hanno gentilmente ospitato», annuncia Cossu, «per questo voglio ringraziare Donato Allegrini e Vladimiro Murgia per averci dato la possibilità di giocare nei loro campi dell’Equity Park e del Vecchio Borgo Sant’Elia».

I valori

Non mollare mai, neanche nei momenti difficili, è sicuramente importante, ma alla Sigma ci sono tanti altri valori. «Educazione, disciplina, immagine e organizzazione», ricorda il presidente, «ma soprattutto la Sigma è fatta di persone. I ragazzi, i genitori che hanno sempre sostenuto il nostro lavoro, i tecnici e tutti i collaboratori oltre agli sponsor che ci danno le risorse per proseguire. Però vorrei ringraziare una persona su tutte: Barbara Caboni, presidentessa dell’altra nostra società, la Esseci Sigma. Il nostro passato è glorioso, il presente difficile. Ma il futuro è ancora tutto da scrivere. E noi non smetteremo mai di lottare per la Sigma, per i nostri ragazzi e per il sogno di una casa che sia davvero nostra».

RIPRODUZIONE RISERVATA