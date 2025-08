La Sigma è ancora senza campo 

Niente campo: la Sigma è «costretta a sospendere la scuola calcio» per il 2025-26. L’annuncio è della società cagliaritana, che da anni cerca di far iniziare i lavori sul terreno di via Castiglione. Il club manterrà Allievi (con Francesco Ruggeri allenatore) e Giovanissimi (Fabio Marongiu il tecnico) nell’impianto del Vecchio Borgo Sant’Elia: «Non è una strategia ma una necessità imposta dalla mancanza di alternative», l’amarezza del presidente Pasquale Cossu, «continueremo a impegnarci ogni giorno affinché un domani si possa avere finalmente un luogo da chiamare “casa”. Ma è giusto dirlo con chiarezza: tutto questo non dipende da noi, ma solo dal Comune».

