La sigla VS nella targa delle auto 

La lunga attesa per le targhe automobilistiche delle rinate province sarde si è conclusa col decreto del presidente della Repubblica del 4 agosto ma pubblicato sulla Gazzetta ufficiale solo martedì scorso. Entrerà in vigore il 29. Il provvedimento, atteso da circa due anni, ha penalizzato una ventina di imprenditori del Medio Campidano, obbligati a lasciare chiusi in garage i mezzi di trasporto, con massa superiore a sei tonnellate, appena acquista ti: impossibile immatricolarli, con l’uscita dal Sud Sardegna si è rimasti senza sigla.

Le targhe

Nel Medio Campidano la sigla passa da SU a VS Villacidro-Sanluri, OT Olbia-Tempio per Gallura e nordest, OG per Ogliastra, e SU resta per il Sulcis Iglesiente. Una buona notizia, ma non un colpo di spugna che cancella i danni subiti dalle imprese, la maggior parte di Villacidro , Guspini , Sardara , Arbus , Serramanna e centri della Marmilla . Storie diverse, denominatore comune: mezzi di trasporto fermi per un’operazione bloccata dall’impietosa burocrazia fino alla fine. Il decreto entrerà in vigore dopo due mesi e mezzo. Nel frattempo c'è chi ha investito cinquecentomila euro per un nuovo mezzo o si è visto costretto a noleggiare un camion, e chi è stato penalizzato per rinnovare i documenti: trascorsi sei mesi, non sono più idonei per la verifica del materiale di trasporto. Altri pagavano le rate per il mezzo bloccato e c’è chi l’ha rivenduto.

La protesta

Riassume la vicenda Enrico Congiu, di Arbus: «Se mi si chiede se sono contento, rispondo assolutamente no. È passato così tanto tempo per cambiare due lettere, eppure siamo nell’era digitale. Quando di mezzo c’è il lavoro, le lungaggini non devono esistere. Per me non è ancora finita, trovandomi per la prima volta in questa situazione la pratica sarà risolta per ultima. Quanto tempo ancora? Nessuno lo sa».

La Provincia

«Il regolamento», ricorda il consigliere provinciale e sindaco di Gesturi, Emilio Serra, «interessa le nuove immatricolazioni. Gli uffici sono in contatto con la Motorizzazione civile di Cagliari per l’adeguamento del portale per il rilascio delle licenze con la sigla automobilistica. Le istanze presentate sono state istruite per accorciare i tempi». Il consigliere con delega ai Trasporti, Dario Piras, aggiunge: «Non sono previsti nuovi costi per il servizio, l’ente si limiterà a rilasciare i nuovi talloncini identificativi».

Le reazioni

Interviene il parlamentare di Arbus, Gianni Lampis, che ha sollecitato più volte la soluzione in aula. «Le nuove Province», dice, «sono state lasciate sole in una procedura che necessitava di un indirizzo comune. La Regione avrebbe dovuto coordinare questo percorso dall’inizio, superando le differenze e assumendo una posizione univoca con lo Stato».

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