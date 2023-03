La sigla “IHS” in un’antica casa del ‘500 

È un trigramma medioevale di Jesus trovato in una cantina di Laconi, l’ultima singolare scoperta fatta dall’occhio attento dello studioso, ricercatore e scrittore dei “Popoli del Mare” Leonardo Melis.

È avvenuta per caso, in seguito a un invito della titolare di una azienda vinicola a decifrare alcuni “matzamurreddus”, scolpiti in un monumentale arco dell’entrata di una cappella medievale inclusa nell’edificio già dal 1500 circa. «La mia attenzione – spiega Melis – è caduta su un antico monogramma, anzi un trigramma trasformato, erroneamente, in monogramma nei secoli e indicante il nome di Jesus. L’attuale cantina – evidenzia Melis – era stata precedentemente un forno per il pane nel secolo scorso e prima ancora un’abitazione di un sacerdote del 1500, rimasto famoso con l’appellativo di “Predi Nieddu”. Aveva trasformato una parte dell’abitazione in cappella, con un portale monumentale ricco di fregi e di simboli indecifrabili persino per i padroni dello stabile succeduti nei secoli. Utilizzata fin dall’Alto medioevo, l’abbreviazione “IHS”, si trasformò in un vero e proprio monogramma per il diffondersi la devozione verso il nome di Jesus». Leonardo Melis sottolinea l’importanza della scoperta considerato che il nome Jesus è stato utilizzato in varie fasi storiche. Oggi quella trigramma figura nello stemma di Papa Francesco. ( s. c. )

