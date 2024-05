La siepe incolta invade il marciapiede 

In attesa che prendano il via i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione, nel tratto quartese di viale Marconi, continuano i disagi. I problemi maggiori devono essere affrontati dai pedoni, costretti a passare sulla carreggiata per colpa di una siepe che invade tutto il marciapiede. Il verde fuoriesce da una proprietà privata ma nonostante ordinanze e solleciti, ogni volta si provvede a tagliarla con grande ritardo.

E così ormai da settimane. Inevitabilmente i pedoni, molti quelli diretti agli ipermercati vicini, rischiano ogni giorno conseguenze pesanti, venendo sfiorati dalle auto che sfrecciano a tutta velocità.

«È ass urdo che sia sempre la stessa storia», si lamenta Rita Atzeni, 45 anni mentre cerca di farsi largo tra la vegetazione. «Mi chiedo perché non intervengano i vigili per far potare questa siepe, perché prima o poi qui qualcuno sarà investito».Eppure c’è anche un’ordinanza in scadenza proprio in questi giorni. Impone ai privati, proprietari dell’area, di bonificare i loro terreni e di tenerli puliti. Inoltre devono tagliare rami e siepi che sporgono su strade e marciapiedi, pena pesanti sanzioni. Ma alla fine a farlo sono davvero in pochi. Così chi si sposta a piedi corre rischi enormi. (g. da.)

