La siepe blocca il marciapiede: rischi per i pedoni 

Non c’è pace per le tantissime persone che ogni giorno passano in viale Marconi a piedi dirette ai centri commerciali e nelle altre attività della zona.

Dopo l’intervento di sfalcio di qualche mese fa, torna l’emergenza per la siepe che sbuca da un condominio privato. Come sempre, i rami e la vegetazione, hanno invaso il marciapiede così che transitare è un’impresa. Tanto che non c’è altra scelta che camminare a bordo della carreggiata tra le auto che sfrecciano ad alta velocità. Tanto più che soprattutto all’angolo con via Fermi, la visibilità è anche ridotta

«Ogni volta è la stessa storia» commenta Marisa Sanna, diretta al centro commerciale Carrefour, «passavo con mia nipotina e abbiamo avuto paura perché la siepe non consentiva né di continuare a camminare né di vedere le auto che arrivavano dall’altra parte. È un pericolo enorme».

Nel tratto quartese di viale Marconi, da via De Gasperi al Carrefour, si attendono i lavori di messa in sicurezza della strada, previsti nelle prossime settimane, con la realizzazione di una grande rotatoria all’altezza di via Maiorana. E inoltre ci saranno marciapiedi, piste ciclabili, tanto verde e l’eliminazione del semaforo all’incrocio con via Fermi che diventerà a senso unico.

