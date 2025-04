La Sider Alloys resta chiusa 

Resta in vigore la sospensione dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) notificata alla società a Sideralloys Italia Spa dalla Provincia del Sud Sardegna. I giudici del Tar Sardegna non hanno accolto l’istanza cautelare, allegata al ricorso, con la quale gli avvocati dell’ex stabilimento Alcoa avevano contestato il provvedimento preso il 7 marzo scorso e notificato tre giorni dopo, con il quale si bloccava l’autorizzazione del complesso di Portovesme che dovrebbe produrre alluminio alluminio primario.

A presentare il ricorso al tribunale amministrativo erano stati i legali Silvia Curto e Alberto Lecca, incaricati dalla società, mentre l’ente pubblico è stato assistito dall’avvocato Amedeo Pisanti. «All’esito del sommario esame che contraddistingue la presente fase cautelare», si legge nell’ordinanza, non sussistono «i presupposti per la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, atteso che le risultanze documentali hanno evidenziato una diffusa e grave violazione delle prescrizioni in tema di gestione dei rifiuti contemplate dall’Autorizzazione Integrata Ambientale». Il riferimento è al sequestro che la Procura e i forestali hanno eseguito nelle scorse settimane, quando all’interno dello stabilimento sono stati trovati un gran numero di sacchi di materiale di scarto dall’elettrolisi che non sarebbe stato ancora smaltito. «Da quanto accertato nel corso delle ispezioni che hanno condotto all’adozione della misura del sequestro preventivo», proseguono i giudici del Tar, «emerge una significativa presenza di rifiuti – in gran parte pericolosi - che, sia per il loro quantitativo, e sia per la loro collocazione in aree esterne a quelle autorizzate quale deposito temporaneo, si palesano idonei a concretare un pericolo immediato per la salute umana e per l'ambiente». Il collegio presieduto dal giudice Mario Buricelli (a latere Gabriele Serra e Roberto Montixi) ha ritenuto infondata l’ipotesi di una sproporzione tra i fatti contestati e la decisione della Provincia di sospendere l’AIA, da qui la decisione di bocciare l’istanza cautelare presentata dalla Sideralloys Italia Spa. Un giudizio non ancora di merito, ma che al momento blocca l’autorizzazione.

