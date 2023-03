La sicurezza spacca la maggioranza 

Una riunione tra il sindaco e tutti i partiti di maggioranza meno uno. Un incontro segreto, ma solo per l’Udc che non era stato invitato. Per gli alleati dello scudo crociato un affronto che avrà conseguenze politiche, anche a livello regionale. La maggioranza di Mario Conoci si è spaccata sull’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia e così è saltata anche l’ultima seduta di Consiglio comunale. In aula era rimasto solo l’Udc, pronto a votare una inversione dei punti da discutere, chiesta dall’opposizione, per affrontare subito l’argomento sicurezza presentato dal partito di Giorgia Meloni. Un documento che avrebbe sicuramente sollevato una valanga di polemiche. L’inversione è passata e il sindaco non ha gradito, abbandonando l’aula seguito dai suoi più fedeli. Conoci ha poi convocato una riunione con i partiti di maggioranza, escludendo lo scudo crociato.

Lo scontro

«Abbiamo appreso con stupore e amarezza di una riunione di maggioranza convocata dal sindaco con i partiti e i gruppi consiliari di maggioranza, escludendo l’Udc. Non comprendiamo le motivazioni», ha detto il capogruppo Christian Mulas: «In tutti questi anni abbiamo sempre garantito la presenza propositiva, dando il nostro contributo con proposte, lavoro e responsabilità». In realtà è stata la mano alzata di Mulas insieme agli avversari politici di centrosinistra che ha fatto innervosire il primo cittadino. «Ed è la seconda volta che succede nel giro di pochissimo tempo», hanno confermato dai banchi della minoranza. «Dopo il pasticcio dell’ultimo consiglio comunale di un mese fa - hanno ricordato i gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune, Pd e Movimento 5 Stelle - quando la maggioranza si spaccò sull'ordine del giorno sull'aeroporto passato solo grazie ai voti della minoranza, nella sala del teatro è andata in scena la replica. La maggioranza è andata in frantumi sulla scelta di discutere un ordine del giorno sul problema sicurezza in città». Mimmo Pirisi del Pd, intanto, ha fatto notare che c’erano altri punti importanti sui quali discutere: «Tutto questo crediamo debba avere una fine o con una ricomposizione della maggioranza o con un definitivo scioglimento del Consiglio comunale».

Il documento

Marco Di Gangi, coordinatore cittadino dei Fratelli d’Italia, ha tenuto a precisare che il documento elaborato dai suoi conteneva alcune soluzioni per intervenire sulla sicurezza e sul decoro urbano, «temi cari alla nostra coalizione e a questa Amministrazione. Le soluzioni proposte nascono da un’approfondita analisi del contesto e, come sottolineato da subito, le nostre proposte sono aperte al confronto e all’apporto di tutti nella convinzione che tutti i rappresentanti dei cittadini avessero interesse a farlo per il bene della propria comunità». Una sorta di pronto intervento per garantire l’ordine e la sicurezza. Al primo posto c’è la creazione di “gruppi di controllo del vicinato”, come già accade in altre realtà. Ma per il centrosinistra il partito di Di Gangi ha di fatto ricevuto una sonora bocciatura.