«La sicurezza si impara a scuola» 

«La cultura della sicurezza è fondamentale: se noi siamo consapevoli di quanto sia importante la vita, allora sappiamo come preservare la nostra e quella degli altri». Sono le parole della ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, intervenuta ieri all’istituto “Duca degli Abruzzi” a Elmas, alla presentazione del progetto formativo “A scuola di primo soccorso”, promosso dall’Inail in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, Areus e l’Italian Resuscitation Council. Il progetto coinvolge gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori con l’obiettivo di diffondere tra i giovani la conoscenza dei rischi per la salute e la sicurezza in tutti gli ambienti che frequentano, ma quello anche di favorire comportamenti adeguati da adottare nella gestione delle emergenze, comprese quelle cardiorespiratorie.

La formazione

«La sicurezza nei luoghi di lavoro è solo una parte, molto importante, della vita sicura, per questo bisogna fare formazione già dai banchi di scuola», ha proseguito la ministra, «i giovani ne sono i primi ambasciatori e da loro si deve partire per realizzare un cambiamento culturale, consolidare la consapevolezza che la sicurezza è vita».

Fondamentale dunque il lavoro dei giovani che «sono molto meno distratti di quanto noi genitori pensiamo e possono acquisire e assimilare una cultura della sicurezza, trasmetterla anche alle loro famiglie e a tutti coloro che oggi devono fare attenzione in ogni manifestazione della vita», ha aggiunto, ricordando che: «nella riforma del lavoro voluta dal governo Meloni, con il decreto approvato il primo maggio 2023, è stata introdotta l’assicurazione obbligatoria e gratuita per tutto il personale della scuola e per tutti gli alunni di ogni ordine e grado. Viene gestita dall’Inail ed è la rappresentazione di un’attenzione per tutte quelle casistiche che si possono verificare in ambito scolastico».

Per il presidente dell’Inail, Fabrizio D'Ascenzo, bisogna valorizzare sempre più la formazione. «Un opportuno percorso educativo incoraggia un diverso approccio ai temi della salute e sicurezza sul lavoro, fornendo un contributo essenziale al consolidamento della cultura della prevenzione, oggi inevitabile e che deve essere diffusa a partire dal mondo della scuola, perché la sicurezza diventi un elemento essenziale della crescita dei giovani».

I dati regionali sugli infortuni denunciati negli istituti scolastici sardi ci dicono che tra il 2018 e il 2022 c’è stata una riduzione degli incidenti del 23, 8 per cento. La maggioranza degli infortuni nell’Isola, oltre il 99 per cento sono avvenuti nelle scuole pubbliche statali, 22 casi sono invece stati registrati nell’alternanza scuola - lavoro e a farsi male sono di più i maschi. Oltre il 60 per cento degli infortuni è concentrato nella classe di età fino ai 14 anni, mentre i luoghi in cui ci si fa più male sono le palestre, rari i casi nei laboratori.

I numeri

«La scuola è il luogo primario in cui parlare di prevenzione, dove la formazione alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile, radicarsi e diventare patrimonio dell’individuo», ha evidenziato Alfredo Nicifero, direttore regionale Inail Sardegna, «quello che viene insegnato ora alle giovani generazioni è qualcosa che si insinuerà nella loro coscienza, entrando a far parte del loro bagaglio culturale, condizionandone il comportamento futuro in ogni ambito di vita, sia familiare, che lavorativa e sociale».Al convegno sono intervenuti, tra gli altri, l’assessora regionale al lavoro, Desirè Manca, e la sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù.

