La sicurezza può attendere 

Sono entrambe fuori pericolo le due donne, Denise Deiana, 49 anni, e Marta Matta, 45, che nel pomeriggio di martedì si sono scontrate frontalmente con le loro auto in viale Marconi. Gli agenti della Polizia locale stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e per capire chi delle due abbia invaso e per quale motivo l’altra corsia nel tratto all’altezza del market Md, proprio dove c’è il cartello che indica l’ingresso alla città.

Lavori bloccati

Sta di fatto che l’incidente ha di nuovo fatto emergere la pericolosità di una strada tra le più trafficate della provincia, dove ogni anno si verificano tantissimi incidenti e dove qualche tempo fa un pedone era stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. Tutto questo mentre slittano ormai da oltre un anno i lavori per la messa in sicurezza del tratto quartese dell’arteria, da via de Gasperi fino al Carrefour, che saranno portati avanti dalla Città Metropolitana con un finanziamento di due milioni di euro.

Lavori che prevedono la realizzazione di una rotatoria all’altezza di via Maiorana, a pochi passi dal Carrefour, che permetterà di effettuare l’inversione di marcia e di raggiungere le attività commerciali evitando così come accade ora che gli automobilisti facciano inversione a U. Sarà inoltre completata la stessa via Maiorana, strada finora mai conclusa, che sarà connessa con la strada che passa dietro al Carrefour, in modo da snellire il traffico. E poi ci saranno marciapiedi, spazi verdi, attraversamenti pedonali rialzati e via Fermi diventerà a senso unico in entrata da viale Marconi verso via Segrè. Quando? Non si sa. L’intervento viene via via rimandato.

Problemi con la perizia

«Ci sono stati problemi con la perizia», spiegano dalla Città Metropolitana, «e questo ha provocato dei rallentamenti». Perizia che riguarda lo spostamento delle linee del filobus e che sta bloccando da mesi l’inizio dei lavori. O per meglio dire: qualche tempo fa era stata per certa la sua approvazione e invece si era sforato il quadro economico e tutto era tornato in ballo. Nell’attesa, a fare i conti con l’insicurezza sono automobilisti e pedoni.

«Viale Marconi è pericoloso», commenta Giampaolo Vacca, «perché anche dove c’è l’attraversamento pedonale rialzato, davanti alla clinica, tante auto passano veloci. C’è gente incosciente, senza limiti di età, giovani e anziani. Io rispetto al massimo il codice della strada ma quando passo lì ho paura: c’è chi oltrepassa la striscia continua, chi fa inversione a U». Di fianco a lui Giampaolo Pani aggiunge: «La rovina di viale Marconi? Il senso unico che hanno fatto nel tratto di Cagliari che va a influire anche sul tratto quartese con più traffico e più pericoli. Da quand’è che stanno annunciando questi lavori di messa in sicurezza che invece non iniziano mai. Se almeno mettessero in sicurezza l’entrata e l’uscita dai centri commerciali, la gente eviterebbe di tagliare la strada per fare inversione di marcia».

