La sicurezza nelle gare di ciclismo  

L’obiettivo principale è la sicurezza. Dei ciclisti, del personale che si occupa della manifestazione e degli spettatori. Per questo dietro una gara di ciclismo si muove una gigantesca macchina organizzativa. Di questo si è parlato ieri nella giornata formativa svolta alla Fiera internazionale. Un incontro voluto dalla Polizia Stradale Sardegna in collaborazione con la federazione ciclismo alla presenza delle autorità, degli operatori delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, degli agenti della Polizia Locale e dei rappresentanti delle società di ciclismo. Tanti i passaggi per la preparazione di una gara. Eugenio Amoroso, dirigente della Stradale di Trieste, ha parlato della normativa che regola le corse, e, insieme a Gavino Usai, della gestione dell’evento; Lino Ferrari di Rcs Sport, che organizza il Giro d’Italia, ha evidenziato gli aspetti organizzativi, mentre Bibiana Pala, capo di gabinetto della questura di Cagliari, ha ricordato l’iter che porta alla predisposizione dei servizi a garanzia della sicurezza della competizione.

