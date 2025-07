La sicurezza irrompe in Consiglio 

Il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, durante la seduta del Consiglio comunale per l’approvazione del consuntivo, è intervenuto sul grave episodio avvenuto lunedì sera, quando la consigliera d’opposizione Bastianella Buffoni è stata oggetto di un’aggressione verbale, culminata in uno sputo, mentre tentava di sedare una lite in città.

Segnale preoccupante

Fenu, che aveva già espresso personalmente solidarietà alla consigliera con una telefonata nella tarda serata di martedì, ha voluto ribadire pubblicamente la propria condanna per l’accaduto. «Non possiamo tollerare nessun atto di intolleranza - ha affermato in aula -. Gesti come quello subito dalla consigliera sono segnali preoccupanti, che non devono essere minimizzati né ignorati». Ad insultare e sputare verso la Buffoni è stato un cittadino straniero. Il sindaco ha poi sottolineato come simili episodi non debbano essere interpretati attraverso la lente della nazionalità, ma come sintomi di un malessere sociale più ampio: «Chi agisce e chi subisce non vanno letti per la loro provenienza, ma per ciò che rappresentano: un allarme per tutti. Dobbiamo sentirci tutti responsabili nel garantire spazi pubblici più sicuri».

Le richieste

Nel suo intervento in aula, la consigliera Buffoni ha raccontato quanto accaduto e ha sottolineato di aver ricevuto molte manifestazioni di vicinanza da parte di cittadini e cittadine. Ma ha anche sollecitato un passo concreto alle istituzioni: «Chiedo al sindaco di farsi portavoce presso il prefetto affinché venga convocato un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica». Appello raccolto dal primo cittadino. Sull’episodio la consigliera Lisetta Bidoni ha portato la sua solidarietà e sottolineato: «Sentire utilizzare il termine extracomunitario mi ha disturbato, non diffondiamo messaggi impliciti».

I neo consiglieri

La vicenda ha fatto passare in secondo piano i lavori in aula, dove oltre al consuntivo ci sono stati i subentri di Leonardo Moro, al posto dell’assessora Natascia Demurtas, nel Pd, di Piergiuseppe Cattide (Avs) in sostituzione dell’assessora Giulia Corda (che in Consiglio ha festeggiato il compleanno), e all’opposizione di Maura Chessa al posto del dimissionario Giuseppe Luigi Cucca (presente per l’intera seduta).

RIPRODUZIONE RISERVATA