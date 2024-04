«La sicurezza al primo posto» 

Prende il comando della Direzione marittima di Cagliari in uno dei momenti geopolitici internazionali più difficili e ne è consapevole. «La situazione è critica e la Sardegna ha una posizione strategica al centro del Mediterraneo», sottolinea Giovanni Stella, nuovo comandante della Capitaneria. «Il porto di Cagliari, così come altri approdi importanti, risentirà di questo momento, con possibili deviazioni dei traffici marittimi. Insieme a tutto il personale lavoreremo per trovare sempre una soluzione a beneficio della collettività e della sicurezza».

Il passaggio

Stella, 57 anni di Napoli (proveniente dal comando della direzione marittima di Genova e in passato comandante della Capitaneria di Porto Torres), ieri mattina ha iniziato la sua nuova avventura cagliaritana durante la cerimonia che si è svolta nella sede di via dei Calafati, alla presenza del comandante generale delle Capitanerie di porto, Nicola Carlone, e di tutte le autorità civili e militari regionali e cittadine. Soddisfatto del lavoro svolto in questi tre anni il suo predecessore, Mario Valente (da oggi in pensione dopo 40 anni trascorsi nella Guardia Costiera), che ha ricordato alcuni importanti traguardi raggiunti: «La riqualificazione del lungomare cittadino e delle aree costiere è stata possibile grazie al lavoro svolto in modo sinergico con tutti gli enti coinvolti». Ha inoltre ricordato il lavoro quotidiano di tutto il personale della Guardia Costiera, anche sul fronte «degli arrivi nelle coste meridionali dei migranti, gestiti con grande professionalità anche in questo caso grazie alle attività di tutte le forze di polizia e sanitarie coordinate dalla Prefettura». Infine il saluto a Cagliari e alla Sardegna: «Sono entrate indelebilmente nel mio cuore».

Il futuro

Ora si apre un nuovo capitolo. Stella seguirà la scia del predecessore: «La direzione marittima di Cagliari ha una vastità di costa da controllare che ne rende il lavoro impegnativo. D’estate poi la presenza di turisti rende tutto più complicato. Ma il personale è pronto e abituato: so di avere un ottimo e preparatissimo equipaggio». Alla cerimonia è intervenuta anche la neo governatrice della Sardegna, Alessandra Todde: «Ci sono dei nuovi progetti all’orizzonte e delle risorse da mettere in campo. Insieme a Capitaneria e Marina Militare la città di Cagliari potrà trovare nuovi volani di economia sviluppando degli attrattori».

