La Sicilia rapita dai mamutzones 

Nuovo importante riconoscimento per il Gruppo Mamutzones antigos di Samugheo. Nei giorni scorsi, al centro commerciale “Città dei Templi” ad Agrigento, si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi del concorso “Fotografa San Calogero e il Mandorlo in fiore”, a cura di “Agrigento oggi” e in collaborazione con il centro commerciale Città dei Templi. Il premio miglior ritratto è andato a Giuseppe Baldo che ha immortalato l’antica maschera samughese. La foto è stata scattata quando il gruppo Mamutzones antigos, lo scorso marzo, ha partecipato ad Agrigento alla 75esima edizione del “Mandorlo in fiore”, evento che ospita migliaia di turisti e gruppi folk da tutto il mondo. La foto, nella categoria miglior ritratto, è stata premiata dalla giuria perché capace di tramettere «la forza delle tradizioni e il coraggio di chi le porta avanti nonostante le difficoltà». ( a.o. )