La siccità non dà tregua, in piazza per la doccia 

POTENZA. Da settimane, a Potenza e in altri 28 comuni della Basilicata, ogni giorno l’erogazione di acqua viene interrotta alle ore 18.30 (il sabato alle 23) e ripristinata alle 6.30, ma in alcuni casi anche più tardi.

La crisi idrica dello schema Basento-Camastra è ormai diventata un’emergenza per famiglie e imprese: nel capoluogo ieri la protesta ha portato in piazza centinaia di abitanti, tra cui molti studenti che hanno rivendicato con ironia, ma non troppo, il “diritto alla doccia”. Nei primi giorni delle restrizioni, cominciate in estate, le polemiche si erano sviluppate soprattutto sui social. Ma nelle ultime due settimane il livello di tensione si è innalzato, dopo la decisione dell’unità di crisi guidata dal governatore Vito Bardi (Fi) di far confluire l’acqua del fiume Basento nella diga del Camastra. Ormai vuoto, l’invaso artificiale è al centro delle difficoltà di approvvigionamento per i 29 Comuni (su un totale di 131 lucani) in cui abitano circa 140 mila persone (oltre 60 mila a Potenza). «Il Basento ci fa paura», hanno urlato i manifestanti, preoccupati per i livelli di inquinamento del fiume lucano più importante. Finora però i controlli effettuati dall’Arpa Basilicata sono stati rassicuranti.

