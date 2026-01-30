La Shoah raccontata ai più piccoli 

Una serata di lettura e disegni in biblioteca per i bambini nella biblioteca comunale di Quartucciu. L’appuntamento è stato promosso dalla biblioteca e dall’assessorato alla Cultura per avvicinare i più piccoli a un tema importante come quello della “Giornata della Memoria”. Per l’occasione, è stato scelto il libro “La stella che non brilla: la Shoah narrata ai bambini”, letto e presentato dai bibliotecari Patrizia e Michele. «La storia è raccontata da una bambina come tante che scopre in soffitta una scatola con un contenuto particolare: un dente, una stella e foto di persone con un pigiama a righe con un sorriso forzato. Il libro è ricco di simbologia e invita al ricordo come eredità». Scelta che è stata ripagata con l’entusiasmo dei bambini presenti. Alla lettura è seguito un laboratorio di disegno, pensato come momento di rielaborazione e confronto, nel quale i bimbi hanno potuto esprimere emozioni e pensieri. «La pace porta tanta luce nel mondo. Tante persone hanno sofferto, noi siamo stati fortunati a nascere adesso. Pensavano che le persone erano diverse e non dovevano vivere come loro», sono state tra le riflessioni dei bambini durante la lettura del libro. (m. c.)

