La Shiffrin per battere la maledizione del podio 

CORTINA D'AMPEZZO. Due manche per non restare a secco anche a Cortina. Lo sci alpino olimpico chiude il programma a delle Tofane, con i riflettori puntati sulla sciatrice più vincente di tutti i tempi: Mikaela Shiffrin,108 vittorie in Coppa del mondo e zero volte sul podio nelle ultime otto gare olimpiche disputate. Nel 2022, a Pechino, l'americana di Vail visse due settimane da incubo. Gareggiò sei volte senza mai andare a medaglia, con una serie di controprestazioni cocenti che la resero bersaglio di attacchi feroci. Domenica, nel giorno dell'apoteosi di Federica Brignone, è finita undicesima. Ha definito quella gara «la più grande esibizione di slalom gigante che abbiamo visto da molto tempo», ha raccontato di aver «spinto al massimo» e ha reso omaggio alla valdostana, «la più grande gigantista di questo periodo».

E con una stella in difficoltà, lo slalom si apre a tante pretendenti. Tra loro l'emergente tedesca Emma Aicher, argento in discesa e poi in combinata dove è stata la più veloce proprio tra i pali stretti, e la svizzera Wendy Holdener., Scatterà per prima Lara Colturi, italiana che corre con l'Albania già vista sul podio diverse volte in stagione. Vuole sognare la slovacca Petra Vlhova, oro a Pechino, l'ultima capace di lottare davvero alla pari con Shiffrin in slalom. Si è rivista in combinata dopo due anni di infortunio, ma la sua gara è durata poche porte.

Chissà se alla festa vorrà invitarsi Lara Della Mea, per coronare la miglior stagione della carriera. Domenica in gigante ha rimontato 11 posizioni nella seconda manche ed è finita quarta, a 5 centesimi dall'argento, in slalom scenderà col pettorale 16. Si è allenata sul Col Drusciè con Anna Trocker (pettorale 24) e Martina Peterlini (41): in combinata la 17enne altoatesina è stata protagonista di una prova incoraggiante, mentre la 28enne trentina è uscita cercando di difendere il terzo posto guadagnato da Laura Pirovano. Il clima è sereno, lo slalom è l'unica disciplina in cui le italiane scendono da outsider e nessuno chiede miracoli dopo le imprese di Brignone e Sofia Goggia.

