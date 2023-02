La sfilata stravolge la viabilità 

Il carnevale quartese stravolge il traffico. In occasione della grande sfilata per le vie della città organizzata dalla Pro loco, in programma sabato 25 febbraio, sono previste una serie di modifiche alla viabilità. La Polizia locale ha già emesso l’ordinanza con tutti i divieti che saranno istituiti in via temporanea per consentire il passaggio di carri allegorici, gruppi e maschere tradizionali.

Dalle 14 alle 17,30 ci saranno i divieti di traffico e sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Cecoslovacchia (carreggiata destra direzione via Pitz’e Serra) per consentire il raduno dei partecipanti. Il traffico sarà poi chiuso per il tempo necessario al passaggio del corteo, la cui partenza è fissata per le 16,30, nelle vie Cecoslovacchia, Polonia, Fiume, Merello, Sicilia, Diaz, Piazza Sant’Elena, Marconi e via Porcu sino a piazza XXVIII Aprile.

Ancora divieto di sosta con rimozione forzata dalle 15,30 alle 19,30 per consentire il passaggio della sfilata in condizioni di sicurezza, in entrambi i lati di via Merello, via Sicilia (tra via Marconi e via Diaz), via Diaz (tra via Sicilia e via D’Annunzio) e via Marconi (tra via Porcu e via D’Annunzio). Divieto di sosta anche in via Porcu nel tratto compreso tra piazza Azuni e via Martini, dalle 16 alle 21. Non è finita: dalle 18 alle 21 sarà chiusa al traffico anche via Porcu tra via Martini e via Cavour per la grande festa con musica e zeppolata. All’incrocio con via Porcu ci sarà l’obbligo di andare dritti in via Cavour e chi da via Cialdini si immette in via Porcu dovrà procedere in via Matini. Direzione obbligatoria a sinistra per chi arriva da piazza Venezia all’incrocio con via Venezia e chiude al traffico anche via Venezia ad eccezione dei residenti. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA