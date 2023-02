La sfilata speciale dei diavoletti  

«Una sfilata speciale con i bambini delle nostre comunità», spiega Andrea Camedda di Domus de Luna. «Ci sono tutte le realtà di Domus de Luna, dall’EXmè, Buoni e Cattivi, Codice Segreto e Casa delle Stelle». La sfilata ha segnato l’atto conclusivo dei tre progetti di coesione sociale finanziati dal assessorato comunale alle Politiche sociali, e portati avanti da Domus de Luna. Il primo era quello dello scorso autunno che ha coinvolto i giovani al parco Matteotti. Una serie di serate, dedicate alla musica, al teatro e al ballo, per far rinascere l’area verde e restituirla ai suoi frequentatori tenendo lontani i vandali. Il secondo progetto con attività sul territorio, feste e incontri. Infine il terzo quello del Non negozio, che sarà inaugurato mercoledì in via Beccaria nei pressi di viale Colombo.

Una lunga onda rossa ha invaso la città. Sono i piccoli diavoli del Carnevale di Domus de Luna che ieri mattina hanno attraversato il centro storico con un corteo colorato e divertente. Bambini e ragazzi delle case famiglia e del centro diurno si sono ritrovati accompagnati dal suono incessante dei tamburi, nel ritmo sfrenato della ratantira, in una mattina soleggiata che sapeva quasi di primavera.

All’appello, a cui si sono uniti anche alcuni studenti delle scuole cittadine, hanno risposto in tanti, più o meno un centinaio. Sveglia presto e poi tutti in fila per farsi truccare dalle educatrici: un po’ di fard sulle guance, i capelli colorati di rosso, il mantello nero e il forcone. E così si sono radunati in piazza Sacro Cuore, scortati dalla Polizia locale, e con la partecipazione del centro commerciale naturale di viale Colombo “La via del mare”, presente con la sua mascotte, il fenicottero.

Iniziativa speciale

«Una sfilata speciale con i bambini delle nostre comunità», spiega Andrea Camedda di Domus de Luna. «Ci sono tutte le realtà di Domus de Luna, dall’EXmè, Buoni e Cattivi, Codice Segreto e Casa delle Stelle». La sfilata ha segnato l’atto conclusivo dei tre progetti di coesione sociale finanziati dal assessorato comunale alle Politiche sociali, e portati avanti da Domus de Luna. Il primo era quello dello scorso autunno che ha coinvolto i giovani al parco Matteotti. Una serie di serate, dedicate alla musica, al teatro e al ballo, per far rinascere l’area verde e restituirla ai suoi frequentatori tenendo lontani i vandali. Il secondo progetto con attività sul territorio, feste e incontri. Infine il terzo quello del Non negozio, che sarà inaugurato mercoledì in via Beccaria nei pressi di viale Colombo.

Le storie

«La sfilata ha visto la partecipazione di un po’ tutti i nostri ragazzi», spiega il presidente di Domus de Luna, Ugo Bressanello. «C’erano anche quelli del centro diurno di Pirri dove quotidianamente vengono accolti minori inviati dai Servizi sociali, che prendono parte a progetti, anche per inserimento scolastico e poi quelli che vivono in casa famiglia». Nella maggior parte dei casi «si tratta di ragazzi che una famiglia ce l’hanno, raramente sono orfani. Lo scopo è proprio puntare al ritorno nelle loro famiglie, ovviamente facendo loro trascorrere nel miglior modo possibile il tempo con noi». I più contenti erano ovviamente loro, i bambini, che bravissimi e preparati non hanno mai perso il ritmo, battendo a tempo sui tamburi e fermandosi nelle diverse strade per intrattenere le persone. In tanti infatti si sono affacciati alle finestre o sono scesi in strada per applaudirli. «Siamo molto contente», dice una bimba tutta fiera dei suoi capelli rossi. «L’educatrice stamattina ci ha truccato e preparato e non vedevamo l’ora di partecipare a questa sfilata». Di fianco a lei una bimba più piccola: «l’unico problema è che ci hanno svegliato molto presto perché ci dovevamo preparare. Ma non fa niente, adesso siamo qui con gli occhi aperti. Non abbiamo più sonno». Da piazza Sacro Cuore il corteo si è poi snodato per le vie del centro storico per arrivare in piazza Dessì, in via Porcu, in piazza Azuni e al parco Matteotti dove c’è stata la grande festa con zeppole per tutti.

