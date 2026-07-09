La sfilata diventa processione 

Riportare il Cristo ligneo in processione dalla Cattedrale e far ripartire da lì la sfilata che per decenni ha rappresentato il cuore della devozione nuorese. È da questa immagine, carica di significato, che il Comune prova a riscrivere il futuro della festa del Redentore, chiamata a ritrovare un’identità più autentica e riconoscibile. Una manifestazione che guarda alla tradizione per rilanciarsi, puntando su fede, cultura e turismo, con l’ambizione di restituire a quello che è «uno degli eventi identitari più importanti della Sardegna» il ruolo che merita.

L’idea

La novità assoluta, in attesa di certificazione da parte del vescovo Antonello Mura, è emersa ieri in commissione Sport e cultura, durante la quale l’assessora Natascia Demurtas ha illustrato il lavoro avviato con la Curia e con le associazioni protagoniste della festa. «Abbiamo chiesto alla Curia la possibilità di far partire e concludere la processione dalla Cattedrale con il Cristo ligneo sul carro a buoi. Deve diventare un momento di fede e un elemento identitario unico. Attendiamo risposta», ha spiegato. In alternativa, la possibilità che la sfilata parta e si concluda con quella dei cavalieri in piazza Italia. Sul tema dei cavalieri è intervenuto il consigliere Antonello Cucca, che ha seguito da vicino il confronto con il mondo equestre e le soluzioni organizzative. Il festival si farà ai Giardini col palco nella parte alta all’incrocio col Corso.

Strutture sportive

La novità ha rubato la scena all’audizione dell’assessora sugli impianti sportivi. Sul campo scuola, Demurtas ha parlato di criticità: «La società incaricata dei lavori su pista e torri faro ha già ricevuto due lettere di richiamo». A Badu ’e Carros, ottenuta l’omologazione, si deve completare la doppia recinzione richiesta dall’amministrazione penitenziaria, e si aspetta il via libera dal Dap. A Sa ’e Sulis «è previsto un appalto da un milione di euro, 40 mila euro a Città Giardino». Sulle palestre, l’assessorato ha chiesto disponibilità all’utilizzo extrascolastico e a breve arriverà il bando per l’affidamento. Sul punto Annalisa Canova evidenzia che «la Provincia si è attivata per l’utilizzo anche delle palestre degli istituti superiori». Delicata la situazione a Farcana. Nella piscina i lavori sono iniziati, l’apertura è prevista il 13 luglio, ma ieri si è rotto il tubo dell’impianto di riempimento.

Sul tema si è accesa la seduta. Bastianella Buffoni ha chiesto chiarimenti sui lavori: «Chi li esegue, l’affidatario o il Comune»? Dopo le polemiche sull’affidamento ha evidenziato come «il computo metrico fosse successivo alla stipula della convenzione e la concessione di uno stanziamento da 20 mila euro per quei lavori».

Al quesito Demurtas ha risposto: «Non conosco chi fa i lavori, faccia un’interrogazione». Messi in sicurezza i pilastri della piscina di via Lazio: «L’obiettivo è finire entro l’anno». La commissione ha esaminato un accordo di programma tra Comune, Isre e Provincia per la promozione culturale.

RIPRODUZIONE RISERVATA