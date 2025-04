La sfilata di trenta bolidi della strada  

I bolidi della strada, dalle Ferrari alle Lamborghini, hanno sfilato in piazza Santa Maria per l’iniziativa “Static land 2025” organizzata dal centro commerciale naturale “La via del mare” di viale Colombo, con il contributo e il patrocinio del Comune.

Oltre trenta i veicoli selezionati tra i più apprezzati della scena tuning isolana, tra cui anche la Chevrolet Camaro e molte altre vetture personalizzate. Tra queste anche due auto con impianti stereo professionali.

Impossibile non notare la Chevrolet Camaro giallo canarino di Simone Murgia, auto d’epoca di circa 50 anni . «L’ho acquistata qui in Sardegna perché ho una passione per queste auto»,> dice, «chiaramente non la uso per guidare tutti i giorni ma soltanto per i raduni e in occasioni speciali. Di particolare ha che riprende la macchina del film Trasformer: è proprio uguale».

Tra i tanti curiosi in giro tra i bolidi, anche moltissimi bambini stupiti e meravigliati di trovarsi di fronte auto di questo tipo. “Static Land” ha dato il via alle iniziative primaverili del centro commerciale naturale di viale Colombo che proseguiranno nei prossimi mesi entrando poi nel vivo con la rassegna estiva.

