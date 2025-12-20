VaiOnline
La sfilata di moda solidale delle pazienti oncologiche 

Una camminata in passerella per esorcizzare la malattia, celebrare il coraggio di chi la combatte e restituire identità e femminilità alle donne che hanno perso i capelli a causa delle cure oncologiche.

Alla Fiera si è svolto ieri il “Natale che Cura”, una sfilata di moda solidale che ha visto protagoniste pazienti oncologiche affette da alopecia. Ciascuna di loro ha indossato le parrucche donate gratuitamente dall’associazione Charlibrown, promotrice dell’evento. A condurre la serata l’influencer cagliaritano Christian Basciu, in arte “Kry Fisso Ridendo”. «Abbiamo trovato una linea di parrucche certificata, quindi dispositivi medici, studiati proprio per le pazienti oncologiche con alopecia. Sono fatte per proteggere, per rispettare la pelle, per accompagnare chi è fragile e sta combattendo», spiega la presidente dell’associazione Emanuela Ambu. «Quando una donna indossa una parrucca giusta, pensata per lei, non indossa soltanto dei capelli, ma un pezzo di coraggio, la possibilità di uscire di casa senza paura».

