La sfilata delle donne in lotta contro il tumore 

I colori, le musiche, gli applausi. È stato un successo la prima sfilata a Sestu di “La bellezza in un sorriso”, organizzata dalla sarta e stilista di Decimomannu Rita Giua con la collaborazione della figlia Giorgia. C’erano tante modelle, tutte accomunate dal fatto di essere elegantissime e sorridenti ma anche dall’avere avuto un tumore.

Domenica sera la prima volta dell’iniziativa a Sestu, ospiti del locale Catering Più in via Vittorio Veneto. Emozionata Giua, che racconta: «Organizzo serate come questa perché ho visto la sofferenza nelle stanze di un ospedale e ho capito che tutte noi ci meritiamo di essere coccolate, speciali». Commossa Maria Assunta Leonello, 67 anni, di Capoterra: «Ho provato un’emozione grandissima. Siamo state coccolate da tutta l’equipe, tra parrucchieri e truccatrici. Mi ha riportato in mente giorni difficili, ma c’erano anche tante amiche in una situazione come la mia. Avevo un abito lungo a fiori, fatto per me, da Rita, che è stata anche lei superlativa. Come vivere una favola». Grande gioia anche per Roberta Locci, 35 anni, di Decimomannu: «Ci ha fatto sentire importanti, un’esperienza bellissima. Con Rita ci conosciamo da bambine, e dopo la mia disavventura ha pensato a me. È già la terza volta che sfilo». E in futuro ci saranno altre sfilate come questa.

RIPRODUZIONE RISERVATA