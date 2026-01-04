VaiOnline
Sestu.
05 gennaio 2026 alle 00:06

La sfilata dei cani per i “fratelli” abbandonati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno dimostrato presenza e portamento impeccabili, su tutte e quattro le zampe. È stato un successo la sfilata di cani ieri, in piazza Salvo d’Acquisto, organizzata dall’associazione Dog Generation per raccogliere fondi per il canile Bau Club.

Si tratta del terzo evento a Sestu, dopo una pausa di due anni, inserito nel programma natalizio di Comune e Pro Loco. «Lo facciamo con gioia per aiutare i volontari del canile, impegnati nel trovare una famiglia a tanti animali abbandonati», racconta l’organizzatrice Giorgia Allegrini. I partecipanti erano più di venti in un tripudio di code scodinzolanti e biscotti usati per far dare la zampa.

«Il legame che c'è con un cane non si crea con nessun umano», confida Emanuele Serrau, che era col border collie Hero. Martina Maxia invece ha sfilato con la sua bulldog Pimpi che sfoggiava un bel cappello rosa e si è aggiudicata il primo posto nella categoria senior: «è con me da 8 anni ed è parte integrante della famiglia», dice. «Sono come dei figli, uno stimolo per andare avanti e guardare al futuro», continua Marco Antongiovanni che ha sfilato con Milo e Shida, e ha preso un terzo posto nella categoria junior. Parole che non suonano eccessive guardando l’entusiasmo dei cani e l’affetto reciproco con i loro amici umani. La sfilata si è svolta in un’atmosfera giocosa e con dei bambini come giudici. Alla fine sono stati assegnati 12 premi e raccolti circa 300 euro, da spendere in alimentari per i cani. (g.l.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta attende la decisione del Tar su Sensi

Nomine nelle Asl, manager dalla penisola per Cagliari e Sassari

Al Pd le due aziende più importanti Scontenti M5S e Uniti con Todde 
Contu (Fimmg): ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti

Medici di base, inizio d’anno terribile

Decine di camici bianchi vanno in pensione, sempre più paesi scoperti 
Cristina Cossu
Napoli

«Si è avvicinato e ha sparato due volte»

L’agguato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari: parla il padre 
Catania

Sevizia il figlioletto con un mestolo

Lo percuote e lo umilia. Arrestato dopo che il video diventa virale sui social 
Crans-Montana

I corpi dei 5 ragazzi tornano in Italia «Tragedia evitabile»

Il rimpatrio su un volo di Stato Hanno un nome tutte le 40 vittime 