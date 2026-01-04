La sfilata dei cani per i “fratelli” abbandonati 

Hanno dimostrato presenza e portamento impeccabili, su tutte e quattro le zampe. È stato un successo la sfilata di cani ieri, in piazza Salvo d’Acquisto, organizzata dall’associazione Dog Generation per raccogliere fondi per il canile Bau Club.

Si tratta del terzo evento a Sestu, dopo una pausa di due anni, inserito nel programma natalizio di Comune e Pro Loco. «Lo facciamo con gioia per aiutare i volontari del canile, impegnati nel trovare una famiglia a tanti animali abbandonati», racconta l’organizzatrice Giorgia Allegrini. I partecipanti erano più di venti in un tripudio di code scodinzolanti e biscotti usati per far dare la zampa.

«Il legame che c'è con un cane non si crea con nessun umano», confida Emanuele Serrau, che era col border collie Hero. Martina Maxia invece ha sfilato con la sua bulldog Pimpi che sfoggiava un bel cappello rosa e si è aggiudicata il primo posto nella categoria senior: «è con me da 8 anni ed è parte integrante della famiglia», dice. «Sono come dei figli, uno stimolo per andare avanti e guardare al futuro», continua Marco Antongiovanni che ha sfilato con Milo e Shida, e ha preso un terzo posto nella categoria junior. Parole che non suonano eccessive guardando l’entusiasmo dei cani e l’affetto reciproco con i loro amici umani. La sfilata si è svolta in un’atmosfera giocosa e con dei bambini come giudici. Alla fine sono stati assegnati 12 premi e raccolti circa 300 euro, da spendere in alimentari per i cani. (g.l.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA