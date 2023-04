«La sfiducia? Una ritorsione» 

La polemica si infiamma. A stretto giro è Marcello Calia a precisare: «Non è una questione di numeri, ma a Zola è stato richiesto di convocare più volte la sua commissione e non l’ha fatto, né su richiesta dell’assessore né dei commissari. C’è stato un blocco delle convocazioni». Poi si difende: «La mia commissione è stata convocata un paio di volte perché quella era la necessità, la Obinu in un mese per la questione Prato Sardo lo ha fatto 4 volte». Sulle tensioni politiche Calia non risparmia le stoccate: «Zola si faccia da parte e continui a tessere le sue tele, ma ricordi che ha firmato il documento dell’Intergruppo per l’approvazione del Pums. O era cieco prima o quando in Consiglio ha votato contro».

«Sul grave atto di sfiducia nei miei confronti, per chiarezza e trasparenza, ricordo che le altre commissioni, aldilà di quello che prevede il regolamento, si sono riunite ogni qualvolta vi erano delibere da esaminare», spiega Zola. Poi evidenzia: «Le Commissioni presiedute da chi fa capo alla lista “Andrea Soddu sindaco”, firmatari per le mie dimissioni, sono quelle meno produttive e con numero di convocazioni inferiori alle 12 richieste dal regolamento». Sforna i numeri e aggiunge: «Condividendo le motivazioni alla base della mia sfiducia, si dovrebbero richiedere le dimissioni di tutti i presidenti».

In Comune scoppia la guerra delle Commissioni. Ad innescarla, la sfiducia contro Emilio Zola, presidente della commissione Lavori pubblici. A firmare la richiesta di dimissioni Marcello Calia, Giovanna Obinu, Giusi Goddi, Maria Boi, Fabrizio Melis e Viviana Brau, che imputano a Zola di «aver riunito la commissione solo cinque volte anziché le 12 sedute minime previste dal regolamento in tutto il 2022». Ma per Zola si tratta di una ritorsione «per aver votato contro il Pums». E dice: «Io non mi dimetto. Le commissioni presiedute dai consiglieri della lista del sindaco sono meno produttive, Calia nel 2022 ad esempio non l’ha mai convocata, Bonamici lo ha fatto 3 volte e la Obinu 5. Si dimettano».

La sfiducia

Contrattacco

Ritorsione politica

Ma Zola è convinto: «La mia Commissione si è riunita ogni volta era necessario, quando l’assessore mi inviava le delibere. Attualmente non risulta vi siano atti depositati e non discussi, probabilmente perché la Giunta non ha deliberato atti da sottoporre alla Commissione. Convocarla ha dei costi che si ripercuotono sulle casse comunali e dei cittadini, non ritengo opportuno farlo solo per erogare un gettone di presenza in più ai commissari». Poi l’affondo: «Casualmente la sfiducia è arrivata dopo il voto contrario al Pums. È un atto di ritorsione, come nella precedente legislatura e nell’attuale, nei confronti di chi nella maggioranza non si uniforma alle posizioni e al volere del sindaco, e denota scarsa propensione al confronto, alla dialettica e al rispetto della diversità delle opinioni, principi fondanti della corretta collaborazione nelle istituzioni».

