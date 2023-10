La sfiducia dei clienti: «Ora acquistiamo soltanto il necessario» 

Il caldo non dà ancora tregua e le temperature estive, pur essendo metà ottobre, sono un problema anche per i negozi di abbigliamento. Ormai le collezioni invernali sono sugli scaffali, visto il periodo, ma da parte dei clienti non c’è ancora la necessità di acquistare giubbotti o vestiti pesanti. Ieri erano in tanti a fare shopping in centro a Cagliari, ma gli acquisti si limitavano a poca roba e alla ricerca dell’affare giusto. «Penso che chi aveva da acquistare capi estivi abbia già provveduto, quindi ora inizino a guardarsi intorno: è quello che sto facendo anche io, sono entrata per vedere le tendenze e i colori di stagione», afferma Maria Celina Murgia all’uscita da uno store. «Ho trovato e preso solo una canotta sottogiacca, per il momento non ho acquistato altro perché non ne avevo necessità. Se non ne ho bisogno non mi faccio prendere dallo shopping compulsivo». Chi esce dai vari negozi con qualcosa in mano non ha certo buste piene, a meno di acquisti per occasioni particolari. E in tanti sono turisti, sia di viaggi organizzati sia a Cagliari in proprio, inevitabilmente sorpresi per le temperature non certo normali e non più interessati ad abbigliamento estivo. «Stavo cercando vestiti invernali, sono a Cagliari solo per due giorni. Da quello che ho visto ho trovato buoni prezzi», il giudizio di Danny Barrasso, originario del Canada ma che vive a Milano.

In attesa

Per i commercianti bisogna attendere tempi (e temperature) migliori, così come per i clienti. «Oggi sono entrata per curiosità, per guardare: c'è comunque tanto, per tutti i gusti, e non è un problema che ci siano già le collezioni invernali», dice Anna Puddu. «Oggi non ho trovato nulla. Coi tempi che corrono trovare qualcosa di carino a prezzi non esorbitanti non è semplice: non sono fissato con una firma in particolare, ma i capi buoni devono durare», aggiunge Franco Bolasco. C’è poi chi è soddisfatto: «È un bene il fatto che si venda ancora roba estiva, oltre che autunnale e invernale. Sto trovando abbastanza, non in tutti i negozi ma nella maggior parte sì», la valutazione di Pietro Mercenaro.

RIPRODUZIONE RISERVATA