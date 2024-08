«La sfida vera? Le aree ordinarie» 

La lettera inviata dalla Regione ai 377 sindaci della Sardegna ha sollevato dubbi e preoccupazioni riguardo alla definizione delle aree destinate all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile (Fer). Tra i più critici c'è Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru: «L’ho letta e ho subito chiamato l’assessorato agli Enti Locali per avere chiarimenti», scrive su Facebook. «La lettera afferma che i Comuni saranno convocati a breve per discutere delle ‘aree non idonee’. Mi si è annebbiata la vista», prosegue.

Il sindaco di Villanovaforru (paese che si estende per soli 11 chilometri quadrati sui quali incombono tre progetti eolici ma dove «la transizione energetica è già in atto, grazie a una innovativa comunità energetica che, attraverso pannelli fotovoltaici, copre il fabbisogno energetico di decine di famiglie senza bisogno di cedere a speculazioni») evidenzia con sarcasmo che nella comunicazione della Regione non vengano menzionate le “aree idonee” o le “ordinarie”, ossia quelle in cui sarà possibile installare impianti eolici. «I decreti del governo – nota Onnis – parlano di aree non idonee quasi solo in relazione alle zone naturalistiche e ai beni culturali e paesaggistici tutelati. Ma non vogliamo parlare anche delle altre? Vogliamo stipare tutto nelle aree idonee o accettare l’idea che nelle aree ordinarie si potrà fare qualunque cosa? Ai sindaci interessa – prosegue il sindaco – che l’estensione delle aree idonee sia la più ridotta possibile. Lo stesso vale per le aree ordinarie, ovvero quelle che rimangono escluse dalle idonee come le definisce il Decreto Draghi e delle non idonee, stabilite dal comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Picchetto Frattin: è in quelle che si giocherà la vera partita».

Assemblea a Serdiana

Il tema sarà al centro dell’assemblea pubblica convocata per oggi alle 18,30 nel Centro di aggregazione di Serdiana (via Roma 3) dal comitato per la difesa del Territorio Parteolla-Gerrei, costituito per opporsi al progetto di Sedda Perdonau. I promotori annunciano che chiederanno formalmente ai sindaci della zona «di convocare i propri Consigli comunali e adottare atti deliberativi, possibilmente condivisi da maggioranza e opposizione, in cui si dichiarino la disponibilità o meno di aree idonee nel proprio territorio comunale».

